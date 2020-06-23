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كوريا الجنوبية: 46 إصابة جديدة وحالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 12 ألفاً و484 شخصاً والوفيات 281 حالة

سجلت كوريا الجنوبية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 12 ألفاً و484 شخصاً.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 46 إصابة جديدة وحالة وفاة إضافية بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 12 ألفاً و484 شخصاً.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة وفاة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:29 AM

كوريا الجنوبية: 46 إصابة جديدة وحالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 12 ألفاً و484 شخصاً والوفيات 281 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 12 ألفاً و484 شخصاً.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة وفاة.

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