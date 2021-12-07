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البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينتي الرياض وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض وصاروخاً آخر باتجاه مدينة خميس مشيط، مُشيداً بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح.
وقال البرلمان العربي في بيان له الليلة: "إن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، كما يبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة اليمنية، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني ".
وأكد البرلمان العربي، تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد تلك الميليشيا الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية؛ بهدف زعزعة الأمن واستمرار الفوضى في المنطقة.

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البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينتي الرياض وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية
سبق

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض وصاروخاً آخر باتجاه مدينة خميس مشيط، مُشيداً بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح.
وقال البرلمان العربي في بيان له الليلة: "إن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، كما يبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة اليمنية، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني ".
وأكد البرلمان العربي، تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد تلك الميليشيا الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية؛ بهدف زعزعة الأمن واستمرار الفوضى في المنطقة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:36 AM

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينتي الرياض وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض وصاروخاً آخر باتجاه مدينة خميس مشيط، مُشيداً بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح.
وقال البرلمان العربي في بيان له الليلة: "إن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، كما يبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة اليمنية، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني ".
وأكد البرلمان العربي، تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد تلك الميليشيا الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية؛ بهدف زعزعة الأمن واستمرار الفوضى في المنطقة.

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