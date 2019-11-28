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"صعوبات التعلم" تقيم ورشة للتعامل مع مشكلات الأطفال

نظمّت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ورشة للتعامل مع بعض مشكلات الأطفال وذوي صعوبات التعلم، قدمها الدكتور محمد محجوب المتخصص في العلاج النفسي أحد منسوبي الجمعية.

وتناولت الورشة بعض ما قد تواجهه الأسر من أطفالهم، وكذلك بعض المشكلات الناتجة من ذوي صعوبات التعلم وسلوكياتهم.

وطرح د."محجوب" مجموعة من الأساليب للتعامل مع المشكلات الأسرية مما أثرى الورشة بالفائدة.

حضر الورشة الدكتورعثمان بن عبدالعزبزآل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وعبدالعزيز عبدالله الجريد الأمين العام لمجلس الإدارة، وكذلك فردوس أبوالقاسم المدير التنفيذي للجمعية، وعدد كبير من المهتمين والمختصين والمختصات وأولياء الأمور.

وقدم "آل عثمان" شهادات حضور الورشة لجميع من حضر وقدم شكره للدكتور محمد محجوب، فيما قدمت المديرة التنفيذية للجمعية فردوس أبو القاسم الشهادات وشكرها للأمهات اللاتي حضرن للورشة.

وعبر "آل عثمان" عن مدى سعادته الغامرة بالإنجازات المتوالية التي تخدم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، متطلعًا لتعاون ودعم الجميع حتى نحقق المزيد من العطاء والتميز لخدمة البلاد والعباد.

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ورشة للتعامل مشكلات الأطفال وذوي صعوبات التعلم

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"صعوبات التعلم" تقيم ورشة للتعامل مع مشكلات الأطفال
سبق

نظمّت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ورشة للتعامل مع بعض مشكلات الأطفال وذوي صعوبات التعلم، قدمها الدكتور محمد محجوب المتخصص في العلاج النفسي أحد منسوبي الجمعية.

وتناولت الورشة بعض ما قد تواجهه الأسر من أطفالهم، وكذلك بعض المشكلات الناتجة من ذوي صعوبات التعلم وسلوكياتهم.

وطرح د."محجوب" مجموعة من الأساليب للتعامل مع المشكلات الأسرية مما أثرى الورشة بالفائدة.

حضر الورشة الدكتورعثمان بن عبدالعزبزآل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وعبدالعزيز عبدالله الجريد الأمين العام لمجلس الإدارة، وكذلك فردوس أبوالقاسم المدير التنفيذي للجمعية، وعدد كبير من المهتمين والمختصين والمختصات وأولياء الأمور.

وقدم "آل عثمان" شهادات حضور الورشة لجميع من حضر وقدم شكره للدكتور محمد محجوب، فيما قدمت المديرة التنفيذية للجمعية فردوس أبو القاسم الشهادات وشكرها للأمهات اللاتي حضرن للورشة.

وعبر "آل عثمان" عن مدى سعادته الغامرة بالإنجازات المتوالية التي تخدم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، متطلعًا لتعاون ودعم الجميع حتى نحقق المزيد من العطاء والتميز لخدمة البلاد والعباد.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
03:20 PM

"صعوبات التعلم" تقيم ورشة للتعامل مع مشكلات الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمّت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ورشة للتعامل مع بعض مشكلات الأطفال وذوي صعوبات التعلم، قدمها الدكتور محمد محجوب المتخصص في العلاج النفسي أحد منسوبي الجمعية.

وتناولت الورشة بعض ما قد تواجهه الأسر من أطفالهم، وكذلك بعض المشكلات الناتجة من ذوي صعوبات التعلم وسلوكياتهم.

وطرح د."محجوب" مجموعة من الأساليب للتعامل مع المشكلات الأسرية مما أثرى الورشة بالفائدة.

حضر الورشة الدكتورعثمان بن عبدالعزبزآل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وعبدالعزيز عبدالله الجريد الأمين العام لمجلس الإدارة، وكذلك فردوس أبوالقاسم المدير التنفيذي للجمعية، وعدد كبير من المهتمين والمختصين والمختصات وأولياء الأمور.

وقدم "آل عثمان" شهادات حضور الورشة لجميع من حضر وقدم شكره للدكتور محمد محجوب، فيما قدمت المديرة التنفيذية للجمعية فردوس أبو القاسم الشهادات وشكرها للأمهات اللاتي حضرن للورشة.

وعبر "آل عثمان" عن مدى سعادته الغامرة بالإنجازات المتوالية التي تخدم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، متطلعًا لتعاون ودعم الجميع حتى نحقق المزيد من العطاء والتميز لخدمة البلاد والعباد.

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