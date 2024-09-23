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الاحتفال احتفالان.. "هديل" أول مواليد اليوم الوطني بمستشفى الخفجي

لتضاف إلى سجل المواليد المميز

جمعت أسرة مواطنة، اليوم، ما بين فرحتي الاحتفال باليوم الوطني الـ89 والاحتفال بمولودتهم الجديدة، "هديل"، لتضاف إلى سجل المواليد المميز في اليوم الوطني السعودي.

وقال "الرشيدي" والد "هديل": إن سعادتي وأسرتي كبيرة بهذه المولودة التي شاء الله تعالى أن يرزقنا بها في هذا اليوم، وكأنها إشارة ودلالة على ما يجيش في صدورنا من ولاء وانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها وإخوانها وأبناء وبنات السعودية في خدمة الوطن دائماً.

كما قالت والدة "هديل" أولى مواليد الوطن بمستشفى الخفجي العام: كانت مفاجئة رائعة مع ذكرى اليوم الوطني، وكانت الخدمات المقدمة والرعاية لا تضاهى.

وعبّر الدكتور أحمد الخالدي المدير التنفيذي للمستشفى عن تهانيه لأسرة الطفلة حديثة الولادة في هذا اليوم الوطني اليوم المميز على قلوب أبناء الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يحفظها ويرعاها وعبر عن سعادته أن يكون جزءاً من هذه المناسبة السعيدة.

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الاحتفال احتفالان.. "هديل" أول مواليد اليوم الوطني بمستشفى الخفجي
سبق

جمعت أسرة مواطنة، اليوم، ما بين فرحتي الاحتفال باليوم الوطني الـ89 والاحتفال بمولودتهم الجديدة، "هديل"، لتضاف إلى سجل المواليد المميز في اليوم الوطني السعودي.

وقال "الرشيدي" والد "هديل": إن سعادتي وأسرتي كبيرة بهذه المولودة التي شاء الله تعالى أن يرزقنا بها في هذا اليوم، وكأنها إشارة ودلالة على ما يجيش في صدورنا من ولاء وانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها وإخوانها وأبناء وبنات السعودية في خدمة الوطن دائماً.

كما قالت والدة "هديل" أولى مواليد الوطن بمستشفى الخفجي العام: كانت مفاجئة رائعة مع ذكرى اليوم الوطني، وكانت الخدمات المقدمة والرعاية لا تضاهى.

وعبّر الدكتور أحمد الخالدي المدير التنفيذي للمستشفى عن تهانيه لأسرة الطفلة حديثة الولادة في هذا اليوم الوطني اليوم المميز على قلوب أبناء الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يحفظها ويرعاها وعبر عن سعادته أن يكون جزءاً من هذه المناسبة السعيدة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
05:04 PM

الاحتفال احتفالان.. "هديل" أول مواليد اليوم الوطني بمستشفى الخفجي

لتضاف إلى سجل المواليد المميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخفجي
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جمعت أسرة مواطنة، اليوم، ما بين فرحتي الاحتفال باليوم الوطني الـ89 والاحتفال بمولودتهم الجديدة، "هديل"، لتضاف إلى سجل المواليد المميز في اليوم الوطني السعودي.

وقال "الرشيدي" والد "هديل": إن سعادتي وأسرتي كبيرة بهذه المولودة التي شاء الله تعالى أن يرزقنا بها في هذا اليوم، وكأنها إشارة ودلالة على ما يجيش في صدورنا من ولاء وانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها وإخوانها وأبناء وبنات السعودية في خدمة الوطن دائماً.

كما قالت والدة "هديل" أولى مواليد الوطن بمستشفى الخفجي العام: كانت مفاجئة رائعة مع ذكرى اليوم الوطني، وكانت الخدمات المقدمة والرعاية لا تضاهى.

وعبّر الدكتور أحمد الخالدي المدير التنفيذي للمستشفى عن تهانيه لأسرة الطفلة حديثة الولادة في هذا اليوم الوطني اليوم المميز على قلوب أبناء الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يحفظها ويرعاها وعبر عن سعادته أن يكون جزءاً من هذه المناسبة السعيدة.

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