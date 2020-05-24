النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر منصاتها الإلكترونية.. "أمانة عسير" تطلق عددًا من المسابقات الفنية والتوعوية والبيئية

خصصت مسابقة الفن التشكيلي لأجمل صورة بورتريه لولي العهد في ذكرى البيعة

أعلنت أمانة منطقة عسير طرحها مجموعة من المسابقات المتنوعة، تشمل الفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل محتوى مرئي، وأجمل حديقة. فيما خصصت مسابقة الفن التشكيلي لأجمل صورة رسم بورتريه لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة لبيعة سموه.

واشترطت اللجنة المنظمة للمسابقة بأمانة منطقة عسير أن تكون المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة خاصة بالمشترك فقط، وبمشاركة واحدة، على أن لا يقل حجم لوحة الرسم عن 1.50 سم* 100 سم، وأن تحمل كل لوحة مشاركة توقيع صاحب اللوحة واسمه على المشاركة.

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة سيكون يوم 10 شوال 1441هـ، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بعد فرز المشاركات، وترشيح الصور الفائزة من قِبل اللجنة المنظمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

فيما أوضحت الأمانة أنها خصصت مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا؛ وذلك لدعم محبي فن التصوير الفوتوغرافي، بشرط أن تكون الصورة من تصوير المشارك، وأن تحتوي الصورة على أشجار الجاكرندا، مع ضرورة نشر المشارك الصورة على تويتر تحت هاشتاق "#عسير_كذا_أجمل"، إضافة إلى منشنة حساب أمانة عسير بتويتر @asirmunicipal.

وأفادت اللجنة بأنه لن ينظر للصور غير المشاركة في هاشتاق المسابقة. فيما يمكن المشاركة بأكثر من صورة، وسيتم اختيار صورة واحد من قِبل اللجنة. ولا يمكن للمشارك الواحد الفوز بأكثر من جائزة. علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات في مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا سيكون يوم 10 شوال 1441 هـ، وستعلَن الأسماء الفائزة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

كما خصصت الأمانة مسابقة أفضل محتوى مرئي مبتكر للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشترطة أن لا تتجاوز مدة المحتوى 60 ثانية، وأن تعود ملكية المشاركات لأمانة المنطقة، ويحق لها نشرها.

وأضافت الأمانة بأن المسابقة الأخيرة ستكون لأجمل حديقة تحت شعار "كذا أجمل". وتشمل المسابقة فئة أجمل حديقة منزلية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة فندقية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة حكومية أو خاصة. وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات 20 شوال 1441هـ. ولمزيد من المعلومات والاستفسارات عن المسابقات يمكنكم التواصل عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم 0508510061. فيما خصصت الأمانة هذا البريد الإلكتروني asirmunicipal2020@gmail.com لإرسال المشاركات من خلاله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عبر منصاتها الإلكترونية.. "أمانة عسير" تطلق عددًا من المسابقات الفنية والتوعوية والبيئية
سبق

أعلنت أمانة منطقة عسير طرحها مجموعة من المسابقات المتنوعة، تشمل الفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل محتوى مرئي، وأجمل حديقة. فيما خصصت مسابقة الفن التشكيلي لأجمل صورة رسم بورتريه لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة لبيعة سموه.

واشترطت اللجنة المنظمة للمسابقة بأمانة منطقة عسير أن تكون المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة خاصة بالمشترك فقط، وبمشاركة واحدة، على أن لا يقل حجم لوحة الرسم عن 1.50 سم* 100 سم، وأن تحمل كل لوحة مشاركة توقيع صاحب اللوحة واسمه على المشاركة.

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة سيكون يوم 10 شوال 1441هـ، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بعد فرز المشاركات، وترشيح الصور الفائزة من قِبل اللجنة المنظمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

فيما أوضحت الأمانة أنها خصصت مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا؛ وذلك لدعم محبي فن التصوير الفوتوغرافي، بشرط أن تكون الصورة من تصوير المشارك، وأن تحتوي الصورة على أشجار الجاكرندا، مع ضرورة نشر المشارك الصورة على تويتر تحت هاشتاق "#عسير_كذا_أجمل"، إضافة إلى منشنة حساب أمانة عسير بتويتر @asirmunicipal.

وأفادت اللجنة بأنه لن ينظر للصور غير المشاركة في هاشتاق المسابقة. فيما يمكن المشاركة بأكثر من صورة، وسيتم اختيار صورة واحد من قِبل اللجنة. ولا يمكن للمشارك الواحد الفوز بأكثر من جائزة. علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات في مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا سيكون يوم 10 شوال 1441 هـ، وستعلَن الأسماء الفائزة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

كما خصصت الأمانة مسابقة أفضل محتوى مرئي مبتكر للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشترطة أن لا تتجاوز مدة المحتوى 60 ثانية، وأن تعود ملكية المشاركات لأمانة المنطقة، ويحق لها نشرها.

وأضافت الأمانة بأن المسابقة الأخيرة ستكون لأجمل حديقة تحت شعار "كذا أجمل". وتشمل المسابقة فئة أجمل حديقة منزلية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة فندقية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة حكومية أو خاصة. وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات 20 شوال 1441هـ. ولمزيد من المعلومات والاستفسارات عن المسابقات يمكنكم التواصل عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم 0508510061. فيما خصصت الأمانة هذا البريد الإلكتروني asirmunicipal2020@gmail.com لإرسال المشاركات من خلاله.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
08:24 PM

عبر منصاتها الإلكترونية.. "أمانة عسير" تطلق عددًا من المسابقات الفنية والتوعوية والبيئية

خصصت مسابقة الفن التشكيلي لأجمل صورة بورتريه لولي العهد في ذكرى البيعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
872

أعلنت أمانة منطقة عسير طرحها مجموعة من المسابقات المتنوعة، تشمل الفن التشكيلي، وأجمل صورة، وأفضل محتوى مرئي، وأجمل حديقة. فيما خصصت مسابقة الفن التشكيلي لأجمل صورة رسم بورتريه لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة لبيعة سموه.

واشترطت اللجنة المنظمة للمسابقة بأمانة منطقة عسير أن تكون المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة خاصة بالمشترك فقط، وبمشاركة واحدة، على أن لا يقل حجم لوحة الرسم عن 1.50 سم* 100 سم، وأن تحمل كل لوحة مشاركة توقيع صاحب اللوحة واسمه على المشاركة.

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال المشاركات للفن التشكيلي لأجمل صورة سيكون يوم 10 شوال 1441هـ، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بعد فرز المشاركات، وترشيح الصور الفائزة من قِبل اللجنة المنظمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

فيما أوضحت الأمانة أنها خصصت مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا؛ وذلك لدعم محبي فن التصوير الفوتوغرافي، بشرط أن تكون الصورة من تصوير المشارك، وأن تحتوي الصورة على أشجار الجاكرندا، مع ضرورة نشر المشارك الصورة على تويتر تحت هاشتاق "#عسير_كذا_أجمل"، إضافة إلى منشنة حساب أمانة عسير بتويتر @asirmunicipal.

وأفادت اللجنة بأنه لن ينظر للصور غير المشاركة في هاشتاق المسابقة. فيما يمكن المشاركة بأكثر من صورة، وسيتم اختيار صورة واحد من قِبل اللجنة. ولا يمكن للمشارك الواحد الفوز بأكثر من جائزة. علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات في مسابقة أجمل صورة لأشجار الجاكرندا سيكون يوم 10 شوال 1441 هـ، وستعلَن الأسماء الفائزة عبر حسابات التواصل الاجتماعي لأمانة منطقة عسير.

كما خصصت الأمانة مسابقة أفضل محتوى مرئي مبتكر للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشترطة أن لا تتجاوز مدة المحتوى 60 ثانية، وأن تعود ملكية المشاركات لأمانة المنطقة، ويحق لها نشرها.

وأضافت الأمانة بأن المسابقة الأخيرة ستكون لأجمل حديقة تحت شعار "كذا أجمل". وتشمل المسابقة فئة أجمل حديقة منزلية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة فندقية، وفئة أجمل حديقة لمنشأة حكومية أو خاصة. وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات 20 شوال 1441هـ. ولمزيد من المعلومات والاستفسارات عن المسابقات يمكنكم التواصل عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم 0508510061. فيما خصصت الأمانة هذا البريد الإلكتروني asirmunicipal2020@gmail.com لإرسال المشاركات من خلاله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,783
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة