النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المدنية": الترقية لن ترتبط بالأقدمية والمتميز سيقفز مرتبتين وفق ضوابط

"الحمدان": نعمل على تأسيس إدارات موارد بشرية متطورة تطبق أفضل الممارسات

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن الترقية لن ترتبط بالأقدمية كما كانت في السابق؛ موضحًا أنها ستمنح للمستحق بناءً على أدائه.
وبيّن "الحمدان" أن المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي، ووفق ضوابط محددة؛ وذلك وَفق ما تَضَمّنته اللوائح المحدثة؛ بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.
جاء ذلك على هامش كلمته التي ألقاها أمس الأحد أمام المرشحين الذين بدؤوا المرحلة الثانية، بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض.
ولفت "الحمدان" إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على بناء وتأسيس إدارات موارد بشرية متطورة، تطبق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في الجهات الحكومية، وتغيير الثقافة السائدة في العمل الحكومي حول إدارة رأس المال البشري.
وحول ما سيحققه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية؛ أكد "الحمدان" أن البرنامج وما سيَلحقه من برامج أخرى؛ سيُحدث إضافة مهمة، وسيدعم توجه الحكومة بالكامل إلى مساهمة فعالة في هذا التحول الكبير الذي تسعى وزارته لتحقيقه بدعم ومساهمة الجميع في الجهات الحكومية.
وقال: الوزارة لن تستطيع تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية بمفردها؛ وإنما هو عمل تكاملي وتَشاركي بين الوزارة وكل الجهات الحكومية؛ وهو أمر أساسي وضروري لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المدنية": الترقية لن ترتبط بالأقدمية والمتميز سيقفز مرتبتين وفق ضوابط
سبق

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن الترقية لن ترتبط بالأقدمية كما كانت في السابق؛ موضحًا أنها ستمنح للمستحق بناءً على أدائه.
وبيّن "الحمدان" أن المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي، ووفق ضوابط محددة؛ وذلك وَفق ما تَضَمّنته اللوائح المحدثة؛ بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.
جاء ذلك على هامش كلمته التي ألقاها أمس الأحد أمام المرشحين الذين بدؤوا المرحلة الثانية، بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض.
ولفت "الحمدان" إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على بناء وتأسيس إدارات موارد بشرية متطورة، تطبق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في الجهات الحكومية، وتغيير الثقافة السائدة في العمل الحكومي حول إدارة رأس المال البشري.
وحول ما سيحققه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية؛ أكد "الحمدان" أن البرنامج وما سيَلحقه من برامج أخرى؛ سيُحدث إضافة مهمة، وسيدعم توجه الحكومة بالكامل إلى مساهمة فعالة في هذا التحول الكبير الذي تسعى وزارته لتحقيقه بدعم ومساهمة الجميع في الجهات الحكومية.
وقال: الوزارة لن تستطيع تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية بمفردها؛ وإنما هو عمل تكاملي وتَشاركي بين الوزارة وكل الجهات الحكومية؛ وهو أمر أساسي وضروري لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:51 AM

"المدنية": الترقية لن ترتبط بالأقدمية والمتميز سيقفز مرتبتين وفق ضوابط

"الحمدان": نعمل على تأسيس إدارات موارد بشرية متطورة تطبق أفضل الممارسات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
6
3,821

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن الترقية لن ترتبط بالأقدمية كما كانت في السابق؛ موضحًا أنها ستمنح للمستحق بناءً على أدائه.
وبيّن "الحمدان" أن المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي، ووفق ضوابط محددة؛ وذلك وَفق ما تَضَمّنته اللوائح المحدثة؛ بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.
جاء ذلك على هامش كلمته التي ألقاها أمس الأحد أمام المرشحين الذين بدؤوا المرحلة الثانية، بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض.
ولفت "الحمدان" إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على بناء وتأسيس إدارات موارد بشرية متطورة، تطبق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في الجهات الحكومية، وتغيير الثقافة السائدة في العمل الحكومي حول إدارة رأس المال البشري.
وحول ما سيحققه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية؛ أكد "الحمدان" أن البرنامج وما سيَلحقه من برامج أخرى؛ سيُحدث إضافة مهمة، وسيدعم توجه الحكومة بالكامل إلى مساهمة فعالة في هذا التحول الكبير الذي تسعى وزارته لتحقيقه بدعم ومساهمة الجميع في الجهات الحكومية.
وقال: الوزارة لن تستطيع تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية بمفردها؛ وإنما هو عمل تكاملي وتَشاركي بين الوزارة وكل الجهات الحكومية؛ وهو أمر أساسي وضروري لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,295
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,311
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,334
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,916

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة