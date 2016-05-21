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ضمن مبادرات برنامج الحي المعظم بمكة.. "24" مسنًّا يستفيدون من "عمرة أهل الوقار"

الغامدي: الهدف هو الإحسان لكبار السن وتحقيق التواصل بين أهالي الحي

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة "عمرة أهل الوقار" 24 مسنًّا منذ انطلاقها أمس الأول الأحد تحت إشراف مشروع تعظيم البلد الحرام.

وفكرة مبادرة "عمرة أهل الوقار" هي ضمن مبادرات برنامج الحي المعظم، أحد برامج مشروع تعظيم البلد الحرام، ويقوم فيها الشباب القائمون على تلك المبادرة باصطحاب كبار السن لأداء مناسك العمرة، ثم إعادتهم إلى منازلهم.

وبلغ إجمالي المستفيدين منذ انطلاق المبادرة على مدى يومين 26 مسنًّا، تمكنوا من أداء مناسك العمرة من خلال شباب متطوعين.

من جانبه، أكد سعيد الغامدي، المدير العام لمشروع تعظيم البلد الحرام، أن الهدف من المبادرة هو الإحسان إلى كبار السن، وتحقيق قيم التواصل بين أهالي الحي فيما يحقق قيم تعظيم البلد الحرام.

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ضمن مبادرات برنامج الحي المعظم بمكة.. "24" مسنًّا يستفيدون من "عمرة أهل الوقار"
سبق

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة "عمرة أهل الوقار" 24 مسنًّا منذ انطلاقها أمس الأول الأحد تحت إشراف مشروع تعظيم البلد الحرام.

وفكرة مبادرة "عمرة أهل الوقار" هي ضمن مبادرات برنامج الحي المعظم، أحد برامج مشروع تعظيم البلد الحرام، ويقوم فيها الشباب القائمون على تلك المبادرة باصطحاب كبار السن لأداء مناسك العمرة، ثم إعادتهم إلى منازلهم.

وبلغ إجمالي المستفيدين منذ انطلاق المبادرة على مدى يومين 26 مسنًّا، تمكنوا من أداء مناسك العمرة من خلال شباب متطوعين.

من جانبه، أكد سعيد الغامدي، المدير العام لمشروع تعظيم البلد الحرام، أن الهدف من المبادرة هو الإحسان إلى كبار السن، وتحقيق قيم التواصل بين أهالي الحي فيما يحقق قيم تعظيم البلد الحرام.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:35 AM

ضمن مبادرات برنامج الحي المعظم بمكة.. "24" مسنًّا يستفيدون من "عمرة أهل الوقار"

الغامدي: الهدف هو الإحسان لكبار السن وتحقيق التواصل بين أهالي الحي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,201

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة "عمرة أهل الوقار" 24 مسنًّا منذ انطلاقها أمس الأول الأحد تحت إشراف مشروع تعظيم البلد الحرام.

وفكرة مبادرة "عمرة أهل الوقار" هي ضمن مبادرات برنامج الحي المعظم، أحد برامج مشروع تعظيم البلد الحرام، ويقوم فيها الشباب القائمون على تلك المبادرة باصطحاب كبار السن لأداء مناسك العمرة، ثم إعادتهم إلى منازلهم.

وبلغ إجمالي المستفيدين منذ انطلاق المبادرة على مدى يومين 26 مسنًّا، تمكنوا من أداء مناسك العمرة من خلال شباب متطوعين.

من جانبه، أكد سعيد الغامدي، المدير العام لمشروع تعظيم البلد الحرام، أن الهدف من المبادرة هو الإحسان إلى كبار السن، وتحقيق قيم التواصل بين أهالي الحي فيما يحقق قيم تعظيم البلد الحرام.

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