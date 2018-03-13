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"مدني الرياض "ينبه المواطنين والمقيمين.. رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية

"الحمادي": يهيب بمرضى الجهاز التنفسي تقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرّض العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر إلى رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية، ابتداء من الساعة الـ 9 صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة 9 مساء.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مهيباً بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك ومتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

حالة الطقس أتربة مثارة الرياض الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الرياض "ينبه المواطنين والمقيمين.. رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرّض العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر إلى رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية، ابتداء من الساعة الـ 9 صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة 9 مساء.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مهيباً بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك ومتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:22 AM

"مدني الرياض "ينبه المواطنين والمقيمين.. رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية

"الحمادي": يهيب بمرضى الجهاز التنفسي تقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرّض العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر إلى رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية، ابتداء من الساعة الـ 9 صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة 9 مساء.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مهيباً بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك ومتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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