حصل محمد النوفلي الحارثي على تصنيف مستشار عقاري من الهيئة العامة للعقار .
"الحارثي "يحصل على تصنيف "مستشار عقاري"
حصل محمد النوفلي الحارثي على تصنيف مستشار عقاري من الهيئة العامة للعقار .
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"الحارثي "يحصل على تصنيف "مستشار عقاري"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-16
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:21 PM
"الحارثي "يحصل على تصنيف "مستشار عقاري"
حصل محمد النوفلي الحارثي على تصنيف مستشار عقاري من الهيئة العامة للعقار .
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