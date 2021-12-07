تَعرّف على فاطمة الرشود أول امرأة تتولى المناصب القيادية النسائية العليا في رئاسة الحرمين

مساعدًا ومستشارًا للرئيس العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية

ما بين التنشئة والطموح والهدف، سارت لتشق طريق التميز، وتصل لأعلى المراتب القيادية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ فهي أول امرأة تصل إلى المرتبة الثالثة عشرة، مساعدًا ومستشارًا للرئيس العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية، ومساعدًا لرئيس المجلس الاستشاري، وعضوًا للجنة دعم القرار، ورئيسةً للجنة الإشرافية الإثرائية التطوعية النسائية. هي الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، أكاديمية، ومؤلفة، وباحثة، وأول امرأة تتولى التدريس بالمسجد الحرام عام (1423هـ)، وأول امرأة تتولى المناصب القيادية النسائية العليا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

التنشئة

وُلدت ونشأت الدكتورة فاطمة في مكة المكرمة، في كنف والدها فضيلة الشيخ القاضي زيد بن مبارك بن رشود آل رشود من قبيلة سبيع، الذي تولى القضاء وجلس للإفتاء، وعُيّن عام 1385 رئيسًا لمحاكم وادي الدواسر والسليل، وفي عام 1389هـ عُيّن رئيسًا لمحاكم الجوف والمنطقة الشمالية، ثم رئيسًا لمحكمة العلا، ثم عُيّن رئيسًا ومشرفًا عامًّا على الهيئات بالمنطقة الغربية والشمالية والجنوبية. عُرف بعلمه وفضله وكرمه وسماحته.. ووالدتها منيرة بنت هذال بن عبدالله آل ذيب السبيعي، متزوجة من فضيلة الشيخ بدر الراجحي، وأم لولدين وبنت.

التعليم

- حاصلة على شهادة البكالوريوس في الكتاب والسنة مع إعداد تربوي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ومعدل (3.760) 1421- 1422هـ (جامعة أم القرى).

- حاصلة على شهادة الماجستير في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز بمعدل (3.79)، والتوصية بالطباعة والتداول بها بين الجامعات 1428هـ (جامعة أم القرى).

- حاصلة على شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بمعدل (4.00) من أصل (4.00)، والتوصية بالطباعة والتداول بها بين الجامعات 1434هـ (جامعة أم القرى).

- حاصلة على دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة مركز التدريب بغرفة مكة المكرمة التجارية 1441هـ.

- حاصلة على دبلوم إدارة أعمال مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية 1441هـ.

- حاصلة على دبلوم الأمن السيبراني مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية 1441هـ.

- مدرب معتمد في إعداد المدربين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.

- مدرب معتمد في تدريب المدربين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعتمد من المعهد الأمريكي للتنمية الشخصية، ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.

- مدرب معتمد في الهيمنة الفكرية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.

- أخصائي معتمد في تحليل الشخصية بخط اليد (جرافولوجي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.

التسلسل الوظيفي

عملت في التدريس والتوجيه بوحدة شؤون المرشدات، وكانت مشرفًا دينيًّا في وحدة شؤون المرشدات، ثم نائبة لوحدة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ورئيسة لقسم التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ومشرفة على مكتبة الحرم المكي الشريف القسم النسائي، ورئيسة لمكتبه الحرم المكي الشريف القسم النسائي، ومديرة لإدارة التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، ومديرة للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، ومديرة عامة للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، ومديرة لمعهد الحرم المكي النسائي، إضافة إلى التدريس بمعهد الحرم المكي النسائي، ومديرة عامة للإدارة العامة النسائية بالمسجد الحرام، ومديرة لإدارة الشؤون العلمية والفكرية النسائية بالمسجد الحرام، ورئيسة المجلس الاستشاري النسائي بالرئاسة، ووكيلًا للرئيس العام مساعدًا للشؤون النسائية، ووكيلًا للرئيس العام للشؤون النسائية، وحاليًا تشغل أعلى منصب في رئاسة الحرمين مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية.

الإنجازات

قامت بإعادة هيكلة قسم التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، وهيكلة القسم النسائي بالرئاسة، كما أشرفت على وضع حجر الأساس للإدارة النسائية في الرئاسة، إلى أن أسست الوكالة النسائية بالمسجد الحرام (نواة الوكالات النسائية الحالية).

كما تولت التدريس بإدارة الوعظ والإرشاد في المسجد الحرام، ومنذ تاريخ أول درس نسائي قَدّمته في المسجد الحرام (22/ 8/ 1423هـ) وحتى تاريخ 20/ 4/ 1440 تم الآتي:

- شرح كتاب رياض الصالحين.

- شرح كتاب الأربعين النووية.

- شرح كتاب جوامع الكلم لابن رجب.

- شرح كتاب أحاديث الأحكام: (الطهارة، الصلاة، الصيام).

- شرح الأصول الثلاثة.

- شرح كشف الشبهات.

- شرح نواقض الإسلام.

- تفسير سورتي الكهف والنور وجزء عم.

- الشمائل المحمدية.

- شرح السيرة النبوية من كتاب صحيح البخاري.

- شرح كتاب الاعتصام من كتاب صحيح البخاري.

- دروس وعظية متنوعة (كيفية الصلاة الصحيحة، الحجاب الشرعي، تعظيم المسجد الحرام وبيان حرمته، كيفية الحج والعمرة وما يتعلق بهما وغير ذلك).

- دروس موسمية تتعلق بفضائل الشهور والأيام بين الثابت والموضوع واتخاذ بعضها عيدًا أو احتفالًا أو خصه بمزيد عبادة، وما يصاحبها من بدع ومحدثات.

- تدقيق ومراجعة بعض الكتيبات والمطويات في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد.

- ترأس العديد من لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات في الإدارات النسائية 1424 وحتى 1435هـ.

- تنظيم عدد من الدورات التدريبية مقدمة من معهد الإدارة العامة بالرياض لمنسوبات الإدارة العامة النسائية على مدار 3 أعوام على التوالي عدد المستفيدات منها (450).

- تأسيس لجنة التوعية الدينية وتفعيلها من خلال المرشدات عام (1424هـ) حتى عام (1428هـ).

- تقديم الاستشارات، ووضع الحلول لكثير من الإشكالات داخل وحدة شؤون المرشدات سابقًا وإدارة شؤون المرشدات سابقًا.

- عقد عدة دورات وبرامج للمرشدات بوحدة شؤون المرشدات عام (1433هـ) و(1434هـ).

- تصميم خريطة إرشادية ومترجمة بعدة لغات للزائرات، توضح أهم المواقع الحيوية والهامة داخل الحرم وساحاته كالدروس، سماعات الإفتاء، توزيع المصاحف، الطوارئ، الأمانات، المفقودات، التائهين، العربات، دورات المياه، على شكل كارت جيب عام (1433هـ) و(1434هـ).

- وضع مقترح لهيكل الإدارة النسائية بالمسجد الحرام وتوصيف لمهام كل وحدة بتاريخ 3/ 3/ 1435هـ.

- توصيف لمهام وحدة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام بتاريخ (4/ 4/ 1435هـ).

- إعداد كتيب الكلمات والعبارات (الترحيبية والتوجيهية والتوديعية) الموحدة لمرشدات المسجد الحرام 1435هـ.

- تطوير الكلمات والعبارات (الترحيبية والتوجيهية والتوديعية) الموحدة لمرشدات المسجد الحرام، وترجمتها إلى خمس لغات، بالإضافة إلى لغة الإشارة 1436هـ.

- الإشراف على إعداد الدليل الإرشادي لمرشدات المسجد الحرام 1435هـ.

- إعداد التوصيف الوظيفي لموظفات مكتبة الحرم المكي الشريف، وصياغته وإخراجه كدليل للمهام بتاريخ (15/ 3/ 1436هـ).

- الإشراف على إعداد التوصيف الوظيفي للإدارة العامة النسائية 1439هـ.

- الإشراف على إعداد الدليل الإجرائي للإدارة العامة النسائية 1439هـ.

- إعداد برنامج "ربيع قلبي" لموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعاملات شركة بن لادن، يُعنى بحفظ القرآن الكريم على ستة فروع 1436هـ.

- إعداد برنامج "نضرة النعيم" لموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعاملات شركة بن لادن، يُعنى بحفظ السنة النبوية على خمسة فروع 1436هـ.

- تفعيل عدد من الحملات التوعوية والدعوية والتوجيهية بالمسجد الحرام المتزامنة مع المواسم انطلقت من عام 1435هـ.

- تفعيل ودعم مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" بالمسجد الحرام التي أطلقتها مؤسسة "كافل" 1440.

- تفعيل ودعم مبادرة "بادر بنات" في المسجد الحرام التي أطلقها تعليم مكة المكرمة 1439هـ، وحصد درع شكر وتقدير من مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة.

- تفعيل ودعم الدور النسائي لهيئة الهلال الأحمر النسائي بالمسجد الحرام، وحصد خطابات شكر وشهادات تقدير من مدير عام التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة موسم رمضان والحج 1439هـ.

- تدريب منسوبات الرئاسة (200 متدربة) على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة 1437هـ.

- تدريب طالبات معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابع لجامعة أم القرى عمليًّا في المسجد الحرام عامين على التوالي.