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"الجميعي" يقلد سلطان العمري رتبة "ملازم أول"

قلد مدير مرور محافظة جدة، اللواء سلمان الجميعي، ضابط التحقيق بحوادث شمال غرب جدة، سلطان عبدالله العمري، رتبة ملازم أول.

واعتبر"العمري" الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة دينه ووطنه ومليكه.

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"الجميعي" يقلد سلطان العمري رتبة "ملازم أول"
سبق

قلد مدير مرور محافظة جدة، اللواء سلمان الجميعي، ضابط التحقيق بحوادث شمال غرب جدة، سلطان عبدالله العمري، رتبة ملازم أول.

واعتبر"العمري" الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة دينه ووطنه ومليكه.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
05:35 PM

"الجميعي" يقلد سلطان العمري رتبة "ملازم أول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد مدير مرور محافظة جدة، اللواء سلمان الجميعي، ضابط التحقيق بحوادث شمال غرب جدة، سلطان عبدالله العمري، رتبة ملازم أول.

واعتبر"العمري" الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة دينه ووطنه ومليكه.

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