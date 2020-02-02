"الجميعي" يقلد سلطان العمري رتبة "ملازم أول"

قلد مدير مرور محافظة جدة، اللواء سلمان الجميعي، ضابط التحقيق بحوادث شمال غرب جدة، سلطان عبدالله العمري، رتبة ملازم أول.
واعتبر"العمري" الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة دينه ووطنه ومليكه.
قلد مدير مرور محافظة جدة، اللواء سلمان الجميعي، ضابط التحقيق بحوادث شمال غرب جدة، سلطان عبدالله العمري، رتبة ملازم أول.
واعتبر"العمري" الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة دينه ووطنه ومليكه.
قلد مدير مرور محافظة جدة، اللواء سلمان الجميعي، ضابط التحقيق بحوادث شمال غرب جدة، سلطان عبدالله العمري، رتبة ملازم أول.
واعتبر"العمري" الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة دينه ووطنه ومليكه.
قلد مدير مرور محافظة جدة، اللواء سلمان الجميعي، ضابط التحقيق بحوادث شمال غرب جدة، سلطان عبدالله العمري، رتبة ملازم أول.
واعتبر"العمري" الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة دينه ووطنه ومليكه.