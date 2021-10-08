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بعد تقرير "سبق".. بروز الصبات يختفي من أمام مجمع مدارس بالشرائع

عاد إلى مستوى الشارع ولم يعد يشكل خطرًا على مركبات الأهالي

اختفى بروز نقاط الصرف الصحي والذي كان يحيط بمجمع مدارس الأميرة نوف، بعد تقرير "سبق" بعنوان: "شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات".
وتفصيلاً، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" ووجهت فرق الصيانة لموقع البروز والذي يقع أمام بوابة ثانوية الأميرة نوف للبنات.
وعلى الفور تعاملت فرق الصيانة مع البروز وتولت إعادة تأهيله وخفض مستوى الارتفاع والذي كان يقارب 15 سنتيمترًا، ليعود بمستوى الشارع ولم يعد يشكل خطراً على مركبات الأهالي أوقات الذروة كما كان سابقاً.
وقدم الأهالي شكرهم لـ"سبق" على إيصال رسالتهم لجهة الاختصاص وتجاوبها السريع لعلاجه.

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بعد تقرير "سبق".. بروز الصبات يختفي من أمام مجمع مدارس بالشرائع
سبق

اختفى بروز نقاط الصرف الصحي والذي كان يحيط بمجمع مدارس الأميرة نوف، بعد تقرير "سبق" بعنوان: "شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات".
وتفصيلاً، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" ووجهت فرق الصيانة لموقع البروز والذي يقع أمام بوابة ثانوية الأميرة نوف للبنات.
وعلى الفور تعاملت فرق الصيانة مع البروز وتولت إعادة تأهيله وخفض مستوى الارتفاع والذي كان يقارب 15 سنتيمترًا، ليعود بمستوى الشارع ولم يعد يشكل خطراً على مركبات الأهالي أوقات الذروة كما كان سابقاً.
وقدم الأهالي شكرهم لـ"سبق" على إيصال رسالتهم لجهة الاختصاص وتجاوبها السريع لعلاجه.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
06:48 PM

بعد تقرير "سبق".. بروز الصبات يختفي من أمام مجمع مدارس بالشرائع

عاد إلى مستوى الشارع ولم يعد يشكل خطرًا على مركبات الأهالي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
1,914

اختفى بروز نقاط الصرف الصحي والذي كان يحيط بمجمع مدارس الأميرة نوف، بعد تقرير "سبق" بعنوان: "شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات".
وتفصيلاً، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" ووجهت فرق الصيانة لموقع البروز والذي يقع أمام بوابة ثانوية الأميرة نوف للبنات.
وعلى الفور تعاملت فرق الصيانة مع البروز وتولت إعادة تأهيله وخفض مستوى الارتفاع والذي كان يقارب 15 سنتيمترًا، ليعود بمستوى الشارع ولم يعد يشكل خطراً على مركبات الأهالي أوقات الذروة كما كان سابقاً.
وقدم الأهالي شكرهم لـ"سبق" على إيصال رسالتهم لجهة الاختصاص وتجاوبها السريع لعلاجه.

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