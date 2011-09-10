النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرضية خرسانية تُهدد طلاب الروضة العشرين بشرائع مكة

أولياء الأمور طالبوا بتوفير اشتراطات سلامة أكثر لحماية أبنائهم

ناشَدَ أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة العشرين بمخطط الشرائع 7، تعليم مكة المكرمة، بضرورة حماية أبنائهم من خطر الإصابة أثناء استخدام صالة الألعاب الواقعة في فناء المدرسة.
وقالوا عبر مناشدتهم: نشكر لقيادة الروضة العشرين، ما تُقدمه لطلابها؛ إلا أن الموقع الذي يمارس فيه الطلاب الترفيه؛ يفتقر لاشتراطات السلامة؛ كون أرضيتها من الخرسانة والتي قد تتسبب في إصابات بليغة جدًّا للطلاب في حال سقوطهم؛ لا سيما وأن ارتفاعها عالٍ وتخلو من وجود أرضية إسفنجية أو لَبّاد يقي من الإصابات الخطيرة.
بدورها، نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة- دورةً بعنوان "أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر"، استهدفت 25 منسقًا للأمن والسلامة بمدارس للبنين بتعليم مكة.
وتهدف الدورة لرفع قدرات المشرفين والمنسقين؛ للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المدارس، وتفعيل لجانِ نشر مفهومها بين الطلاب.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أرضية خرسانية تُهدد طلاب الروضة العشرين بشرائع مكة
سبق

ناشَدَ أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة العشرين بمخطط الشرائع 7، تعليم مكة المكرمة، بضرورة حماية أبنائهم من خطر الإصابة أثناء استخدام صالة الألعاب الواقعة في فناء المدرسة.
وقالوا عبر مناشدتهم: نشكر لقيادة الروضة العشرين، ما تُقدمه لطلابها؛ إلا أن الموقع الذي يمارس فيه الطلاب الترفيه؛ يفتقر لاشتراطات السلامة؛ كون أرضيتها من الخرسانة والتي قد تتسبب في إصابات بليغة جدًّا للطلاب في حال سقوطهم؛ لا سيما وأن ارتفاعها عالٍ وتخلو من وجود أرضية إسفنجية أو لَبّاد يقي من الإصابات الخطيرة.
بدورها، نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة- دورةً بعنوان "أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر"، استهدفت 25 منسقًا للأمن والسلامة بمدارس للبنين بتعليم مكة.
وتهدف الدورة لرفع قدرات المشرفين والمنسقين؛ للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المدارس، وتفعيل لجانِ نشر مفهومها بين الطلاب.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:50 PM

أرضية خرسانية تُهدد طلاب الروضة العشرين بشرائع مكة

أولياء الأمور طالبوا بتوفير اشتراطات سلامة أكثر لحماية أبنائهم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
228

ناشَدَ أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة العشرين بمخطط الشرائع 7، تعليم مكة المكرمة، بضرورة حماية أبنائهم من خطر الإصابة أثناء استخدام صالة الألعاب الواقعة في فناء المدرسة.
وقالوا عبر مناشدتهم: نشكر لقيادة الروضة العشرين، ما تُقدمه لطلابها؛ إلا أن الموقع الذي يمارس فيه الطلاب الترفيه؛ يفتقر لاشتراطات السلامة؛ كون أرضيتها من الخرسانة والتي قد تتسبب في إصابات بليغة جدًّا للطلاب في حال سقوطهم؛ لا سيما وأن ارتفاعها عالٍ وتخلو من وجود أرضية إسفنجية أو لَبّاد يقي من الإصابات الخطيرة.
بدورها، نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة- دورةً بعنوان "أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر"، استهدفت 25 منسقًا للأمن والسلامة بمدارس للبنين بتعليم مكة.
وتهدف الدورة لرفع قدرات المشرفين والمنسقين؛ للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المدارس، وتفعيل لجانِ نشر مفهومها بين الطلاب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,649
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,553
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,035

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة