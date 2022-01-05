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الحكومة الفرنسية: الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد

"الصحة العالمية": متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً

أكدت الحكومة الفرنسية أن الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ الصحية في عدد من مقاطعاتها بسبب جائحة كورونا.

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن متحور "إيهو" المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، وأنه تم تسجيل إصابات بمتحور "إيهو" في فرنسا.

ونقلت "فوكس نيوز" عن منظمة الصحة العالمية، أن متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً.

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الحكومة الفرنسية: الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد
سبق

أكدت الحكومة الفرنسية أن الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ الصحية في عدد من مقاطعاتها بسبب جائحة كورونا.

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن متحور "إيهو" المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، وأنه تم تسجيل إصابات بمتحور "إيهو" في فرنسا.

ونقلت "فوكس نيوز" عن منظمة الصحة العالمية، أن متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:17 PM

الحكومة الفرنسية: الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد

"الصحة العالمية": متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الحكومة الفرنسية أن الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ الصحية في عدد من مقاطعاتها بسبب جائحة كورونا.

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن متحور "إيهو" المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، وأنه تم تسجيل إصابات بمتحور "إيهو" في فرنسا.

ونقلت "فوكس نيوز" عن منظمة الصحة العالمية، أن متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً.

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