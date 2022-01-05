ونقلت "فوكس نيوز" عن منظمة الصحة العالمية، أن متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً.

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن متحور "إيهو" المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، وأنه تم تسجيل إصابات بمتحور "إيهو" في فرنسا.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ الصحية في عدد من مقاطعاتها بسبب جائحة كورونا.

أكدت الحكومة الفرنسية أن الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد.

الحكومة الفرنسية: الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-05 أكدت الحكومة الفرنسية أن الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ الصحية في عدد من مقاطعاتها بسبب جائحة كورونا.

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن متحور "إيهو" المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، وأنه تم تسجيل إصابات بمتحور "إيهو" في فرنسا.

ونقلت "فوكس نيوز" عن منظمة الصحة العالمية، أن متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 04:17 PM

الحكومة الفرنسية: الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد "الصحة العالمية": متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً





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أكدت الحكومة الفرنسية أن الانتشار "الصاروخي" لكورونا يهدد سلامة النظام الصحي في البلاد.



وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ الصحية في عدد من مقاطعاتها بسبب جائحة كورونا.



وأفادت شبكة فوكس نيوز بأن متحور "إيهو" المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، وأنه تم تسجيل إصابات بمتحور "إيهو" في فرنسا.



ونقلت "فوكس نيوز" عن منظمة الصحة العالمية، أن متحور "إيهو" المكتشف في فرنسا لا يشكل تهديداً حالياً.