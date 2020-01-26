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أمريكا: سنجلي رعايانا من مدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا

قالت الولايات المتحدة إنها ستجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان أول حالة إصابة في أمريكا الشمالية.

وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد أن أعلنت كندا، السبت، أن سلطات الصحة العامة هناك تلقت إخطاراً بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان، الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية، وذلك طبقاً لما قالته الحكومة الكندية في بيان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأميركيين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأمريكيين في الصين، إن الرحلة ستغادر الثلاثاء من ووهان إلى سان فرانسيسكو.

وكانت دراسة جديدة قد كشفت أن أيّ شخص مصاب بفيروس كورونا، ينقل هذا المرض إلى ما بين شخصين وثلاثة أشخاص في المتوسط، بمعدل العدوى الحالي، وذلك طبقاً لما ذكره تحليلان علميان منفصلان لهذا الفيروس.

وقفز عدد حالات الوفاة بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى 54 حالة السبت، مع إصابة أكثر من 1600 شخص بالمرض في شتى أنحاء العالم، معظمهم في الصين.

وانضمت الولايات المتحدة بمخاوفها لبريطانيا، التي قالت السبت، إنها أصدرت تحذيراً من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي الصيني، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلبت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية في تحذيرها الجديد الخاص بالسفر من البريطانيين مغادرة إقليم هوبي.

كما أكّدت أستراليا أول 4 حالات إصابة بالمرض في مدينتين مختلفتين السبت.

وأعلنت ماليزيا إصابة 4 بالفيروس، وأعلنت فرنسا عن أول حالات إصابة في أوروبا، الجمعة، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء.

أمريكا الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا: سنجلي رعايانا من مدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"
سبق

قالت الولايات المتحدة إنها ستجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان أول حالة إصابة في أمريكا الشمالية.

وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد أن أعلنت كندا، السبت، أن سلطات الصحة العامة هناك تلقت إخطاراً بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان، الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية، وذلك طبقاً لما قالته الحكومة الكندية في بيان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأميركيين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأمريكيين في الصين، إن الرحلة ستغادر الثلاثاء من ووهان إلى سان فرانسيسكو.

وكانت دراسة جديدة قد كشفت أن أيّ شخص مصاب بفيروس كورونا، ينقل هذا المرض إلى ما بين شخصين وثلاثة أشخاص في المتوسط، بمعدل العدوى الحالي، وذلك طبقاً لما ذكره تحليلان علميان منفصلان لهذا الفيروس.

وقفز عدد حالات الوفاة بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى 54 حالة السبت، مع إصابة أكثر من 1600 شخص بالمرض في شتى أنحاء العالم، معظمهم في الصين.

وانضمت الولايات المتحدة بمخاوفها لبريطانيا، التي قالت السبت، إنها أصدرت تحذيراً من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي الصيني، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلبت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية في تحذيرها الجديد الخاص بالسفر من البريطانيين مغادرة إقليم هوبي.

كما أكّدت أستراليا أول 4 حالات إصابة بالمرض في مدينتين مختلفتين السبت.

وأعلنت ماليزيا إصابة 4 بالفيروس، وأعلنت فرنسا عن أول حالات إصابة في أوروبا، الجمعة، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
09:52 AM

أمريكا: سنجلي رعايانا من مدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الولايات المتحدة إنها ستجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان أول حالة إصابة في أمريكا الشمالية.

وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد أن أعلنت كندا، السبت، أن سلطات الصحة العامة هناك تلقت إخطاراً بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان، الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية، وذلك طبقاً لما قالته الحكومة الكندية في بيان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأميركيين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأمريكيين في الصين، إن الرحلة ستغادر الثلاثاء من ووهان إلى سان فرانسيسكو.

وكانت دراسة جديدة قد كشفت أن أيّ شخص مصاب بفيروس كورونا، ينقل هذا المرض إلى ما بين شخصين وثلاثة أشخاص في المتوسط، بمعدل العدوى الحالي، وذلك طبقاً لما ذكره تحليلان علميان منفصلان لهذا الفيروس.

وقفز عدد حالات الوفاة بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى 54 حالة السبت، مع إصابة أكثر من 1600 شخص بالمرض في شتى أنحاء العالم، معظمهم في الصين.

وانضمت الولايات المتحدة بمخاوفها لبريطانيا، التي قالت السبت، إنها أصدرت تحذيراً من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي الصيني، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلبت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية في تحذيرها الجديد الخاص بالسفر من البريطانيين مغادرة إقليم هوبي.

كما أكّدت أستراليا أول 4 حالات إصابة بالمرض في مدينتين مختلفتين السبت.

وأعلنت ماليزيا إصابة 4 بالفيروس، وأعلنت فرنسا عن أول حالات إصابة في أوروبا، الجمعة، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء.

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