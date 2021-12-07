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بخماسية.. الأردن يكسب فلسطين ويبلغ ربع نهائي "كأس العرب"

تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021 عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني 5-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة.

تقدم منتخب الأردن مبكراً منذ الدقيقة التاسعة عن طريق بهاء عبد الرحمن من ركلة جزاء، وأضاف حمزة الدردور الهدف الثاني بالدقيقة 24، وبهذا الهدف أصبح الدردور الهداف التاريخي للنشامى بـ 32 هدفًا.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول بدقيقتين، تمكن منتخب فلسطين من تقليص النتيجة برأسية تامر صيام ، وسجل ياسر حمد لاعب منتخب فلسطين الهدف الثالث خطأ في مرماه (82)، وزاد يزن عبد الله النعيمات غلة منتخب بلاده بتسجيله هدفين متتاليين بالدقائق (86 و90 +1) .

واحتل المنتخب الأردني وصافة المجموعة بـ6 نقاط بعد أن حسم المنتخب المغربي العلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة.

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بخماسية.. الأردن يكسب فلسطين ويبلغ ربع نهائي "كأس العرب"
سبق

تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021 عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني 5-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة.

تقدم منتخب الأردن مبكراً منذ الدقيقة التاسعة عن طريق بهاء عبد الرحمن من ركلة جزاء، وأضاف حمزة الدردور الهدف الثاني بالدقيقة 24، وبهذا الهدف أصبح الدردور الهداف التاريخي للنشامى بـ 32 هدفًا.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول بدقيقتين، تمكن منتخب فلسطين من تقليص النتيجة برأسية تامر صيام ، وسجل ياسر حمد لاعب منتخب فلسطين الهدف الثالث خطأ في مرماه (82)، وزاد يزن عبد الله النعيمات غلة منتخب بلاده بتسجيله هدفين متتاليين بالدقائق (86 و90 +1) .

واحتل المنتخب الأردني وصافة المجموعة بـ6 نقاط بعد أن حسم المنتخب المغربي العلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:43 PM

بخماسية.. الأردن يكسب فلسطين ويبلغ ربع نهائي "كأس العرب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021 عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني 5-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة.

تقدم منتخب الأردن مبكراً منذ الدقيقة التاسعة عن طريق بهاء عبد الرحمن من ركلة جزاء، وأضاف حمزة الدردور الهدف الثاني بالدقيقة 24، وبهذا الهدف أصبح الدردور الهداف التاريخي للنشامى بـ 32 هدفًا.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول بدقيقتين، تمكن منتخب فلسطين من تقليص النتيجة برأسية تامر صيام ، وسجل ياسر حمد لاعب منتخب فلسطين الهدف الثالث خطأ في مرماه (82)، وزاد يزن عبد الله النعيمات غلة منتخب بلاده بتسجيله هدفين متتاليين بالدقائق (86 و90 +1) .

واحتل المنتخب الأردني وصافة المجموعة بـ6 نقاط بعد أن حسم المنتخب المغربي العلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة.

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