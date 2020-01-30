الجولة 22 من دوري الأولى: ثلاثة تعادلات وانتصاران

اختتمت أمس منافسات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق الجيل على الكوكب بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الجيل إلى 28 نقطة بالمركز الثالث عشر، وتوقف رصيد الكوكب عند 27 نقطة بالمركز الـرابع عشر.



وتعادل البكيرية مع مضيفه القادسية بهدف لكل منهما ليكون رصيد البكيرية 34 نقطة بالمركز الخامس، ورصيد القادسية 41 نقطة بالمركز الثالث، فيما تغلب الباطن على ضيفه المجزل بهدفين دون رد، ليكون رصيد الباطن 42 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر العين، وتوقف رصيد المجزل عند 16 نقطة بالمركز التاسع عشر.

وتعادل فريق الطائي مع ضيفه النهضة بدون أهداف ليكون رصيد الطائي 31 نقطة بالمركز التاسع ورصيد النهضة 34 نقطة بالمركز السادس، كما تعادل فريق التقدم مع الأنصار بهدف لكل منهما ليكون رصيد التقدم 21 نقطة بالمركز السابع عشر، والأنصار 20 نقطة بالمركز الـثامن عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء بإقامة 5 مباريات حيث فاز الخليج على الجبلين 1-2، وفاز الشعلة على النجوم 0-1، وتغلب نجران على الثقبة 3-4 , فيما تعادل حطين مع العين 2-2 ، وفاز أحد على مضيفه فريق جدة 1-0.

