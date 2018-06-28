النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من ١٢-١٨ سنة بلقاح فايزر بيونتك

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

الدولة ـ حماها الله ـ وضعت حاجة المواطن وراحته فوق كل اعتبار تحت أي ظرف؛ فكما يسَّرت له سُبل الحياة الكريمة في أصعب الظروف الاقتصادية لا تسمح بالمساس بحقوقنا نحن المواطنين. كذلك وجَّه ولاة أمرنا -حفظهم الله- ببذل المزيد من الجهد، وتسخير إمكانات الدولة كافة لرعاية مصالحنا، والعمل على قياس رضانا عن الخدمات الحكومية.. وترصد للرعاية الصحية والخدمات المدنية مبالغ طائلة، يُفترَض أن تصل إلينا سليمة بدون تشوهات.

من الرعاية الصحية صرف تذاكر السفر للمرضى المحوَّلين على نفقة الدولة إلى المؤسسات الصحية، مدنية وعسكرية.

وزارة الصحة طوَّرت حزمة نُظم، من ضمنها نُظم استصدار أوامر الإركاب للمرضى؛ إذ أنشأت منصة ذاتية، تسمى (عنايتي)، يستطيع المريض من خلالها استلام تذاكر سفره في ساعات، محجوزة حسب الوقت الذي حدده المستفيد للزيارة. كذلك يحصل من المنصة على خدمات أخرى مهمة.

عمليات التطوير اختصرت وقتًا وجهدًا، كان المريض يمضيهما في مراجعات وتوسلات للحصول على حاجته لدى موظفي أكثر من إدارة في أكثر من مقر، بيد أن بعض الموظفين بالتحالف مع الشركات هنا وهناك لا يهنأ لهم بال دون تعكير صفو حياتنا، بل ذهبت الشركات لأبعد من ذلك لمشاركتنا نحن معشر المواطنين فيما تقدمه لنا الدولة من مزايا ومساعدات؛ إذ ابتكرت الشركات حِيلاً استثمارية، توجب على المريض دفعها من جيبه، بعدما يتآكل ثمن التذكرة الذي تدفعه لنا الحكومة إلى أقل من النصف بين رسوم وغرامات.

وزارة الداخلية وقطاعات أخرى تتعامل مع الشركة الناقلة مباشرة بتكلفة أقل من عقد وزارة الصحة مع وكلاء السفر والسياحة.

معروف أن تذاكر السفر الداخلي ارتفعت في السعوديه أكثر من 150٪، ولم تكتفِ وكالات السفر بحساب السعر الأعلى على التذاكر الحكومية، بل زادت على الأسعار بأكثر من 10٪ خلاف الضريبة رسمًا لإعادة الإصدار، وأكثر من 30٪ غرامة تخلف عن الرحلة.

الناس، والمرضى خصوصًا، لا يتحملون أعباء مالية إضافية؛ فنناشد معالي وزير الصحة العدول عن عقد وكالات السفر، والتعاقد مع الناقل مباشرة. كذلك التوجيه بمراجعة العقود، وإلغاء أي أعباء مالية تُفرض على المرضى؛ كي لا تكون علةً علاوة على مرض.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!
سبق

الدولة ـ حماها الله ـ وضعت حاجة المواطن وراحته فوق كل اعتبار تحت أي ظرف؛ فكما يسَّرت له سُبل الحياة الكريمة في أصعب الظروف الاقتصادية لا تسمح بالمساس بحقوقنا نحن المواطنين. كذلك وجَّه ولاة أمرنا -حفظهم الله- ببذل المزيد من الجهد، وتسخير إمكانات الدولة كافة لرعاية مصالحنا، والعمل على قياس رضانا عن الخدمات الحكومية.. وترصد للرعاية الصحية والخدمات المدنية مبالغ طائلة، يُفترَض أن تصل إلينا سليمة بدون تشوهات.

من الرعاية الصحية صرف تذاكر السفر للمرضى المحوَّلين على نفقة الدولة إلى المؤسسات الصحية، مدنية وعسكرية.

وزارة الصحة طوَّرت حزمة نُظم، من ضمنها نُظم استصدار أوامر الإركاب للمرضى؛ إذ أنشأت منصة ذاتية، تسمى (عنايتي)، يستطيع المريض من خلالها استلام تذاكر سفره في ساعات، محجوزة حسب الوقت الذي حدده المستفيد للزيارة. كذلك يحصل من المنصة على خدمات أخرى مهمة.

عمليات التطوير اختصرت وقتًا وجهدًا، كان المريض يمضيهما في مراجعات وتوسلات للحصول على حاجته لدى موظفي أكثر من إدارة في أكثر من مقر، بيد أن بعض الموظفين بالتحالف مع الشركات هنا وهناك لا يهنأ لهم بال دون تعكير صفو حياتنا، بل ذهبت الشركات لأبعد من ذلك لمشاركتنا نحن معشر المواطنين فيما تقدمه لنا الدولة من مزايا ومساعدات؛ إذ ابتكرت الشركات حِيلاً استثمارية، توجب على المريض دفعها من جيبه، بعدما يتآكل ثمن التذكرة الذي تدفعه لنا الحكومة إلى أقل من النصف بين رسوم وغرامات.

وزارة الداخلية وقطاعات أخرى تتعامل مع الشركة الناقلة مباشرة بتكلفة أقل من عقد وزارة الصحة مع وكلاء السفر والسياحة.

معروف أن تذاكر السفر الداخلي ارتفعت في السعوديه أكثر من 150٪، ولم تكتفِ وكالات السفر بحساب السعر الأعلى على التذاكر الحكومية، بل زادت على الأسعار بأكثر من 10٪ خلاف الضريبة رسمًا لإعادة الإصدار، وأكثر من 30٪ غرامة تخلف عن الرحلة.

الناس، والمرضى خصوصًا، لا يتحملون أعباء مالية إضافية؛ فنناشد معالي وزير الصحة العدول عن عقد وكالات السفر، والتعاقد مع الناقل مباشرة. كذلك التوجيه بمراجعة العقود، وإلغاء أي أعباء مالية تُفرض على المرضى؛ كي لا تكون علةً علاوة على مرض.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:37 AM

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ - الرياض
A A A
0
142

الدولة ـ حماها الله ـ وضعت حاجة المواطن وراحته فوق كل اعتبار تحت أي ظرف؛ فكما يسَّرت له سُبل الحياة الكريمة في أصعب الظروف الاقتصادية لا تسمح بالمساس بحقوقنا نحن المواطنين. كذلك وجَّه ولاة أمرنا -حفظهم الله- ببذل المزيد من الجهد، وتسخير إمكانات الدولة كافة لرعاية مصالحنا، والعمل على قياس رضانا عن الخدمات الحكومية.. وترصد للرعاية الصحية والخدمات المدنية مبالغ طائلة، يُفترَض أن تصل إلينا سليمة بدون تشوهات.

من الرعاية الصحية صرف تذاكر السفر للمرضى المحوَّلين على نفقة الدولة إلى المؤسسات الصحية، مدنية وعسكرية.

وزارة الصحة طوَّرت حزمة نُظم، من ضمنها نُظم استصدار أوامر الإركاب للمرضى؛ إذ أنشأت منصة ذاتية، تسمى (عنايتي)، يستطيع المريض من خلالها استلام تذاكر سفره في ساعات، محجوزة حسب الوقت الذي حدده المستفيد للزيارة. كذلك يحصل من المنصة على خدمات أخرى مهمة.

عمليات التطوير اختصرت وقتًا وجهدًا، كان المريض يمضيهما في مراجعات وتوسلات للحصول على حاجته لدى موظفي أكثر من إدارة في أكثر من مقر، بيد أن بعض الموظفين بالتحالف مع الشركات هنا وهناك لا يهنأ لهم بال دون تعكير صفو حياتنا، بل ذهبت الشركات لأبعد من ذلك لمشاركتنا نحن معشر المواطنين فيما تقدمه لنا الدولة من مزايا ومساعدات؛ إذ ابتكرت الشركات حِيلاً استثمارية، توجب على المريض دفعها من جيبه، بعدما يتآكل ثمن التذكرة الذي تدفعه لنا الحكومة إلى أقل من النصف بين رسوم وغرامات.

وزارة الداخلية وقطاعات أخرى تتعامل مع الشركة الناقلة مباشرة بتكلفة أقل من عقد وزارة الصحة مع وكلاء السفر والسياحة.

معروف أن تذاكر السفر الداخلي ارتفعت في السعوديه أكثر من 150٪، ولم تكتفِ وكالات السفر بحساب السعر الأعلى على التذاكر الحكومية، بل زادت على الأسعار بأكثر من 10٪ خلاف الضريبة رسمًا لإعادة الإصدار، وأكثر من 30٪ غرامة تخلف عن الرحلة.

الناس، والمرضى خصوصًا، لا يتحملون أعباء مالية إضافية؛ فنناشد معالي وزير الصحة العدول عن عقد وكالات السفر، والتعاقد مع الناقل مباشرة. كذلك التوجيه بمراجعة العقود، وإلغاء أي أعباء مالية تُفرض على المرضى؛ كي لا تكون علةً علاوة على مرض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,461
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,039

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة