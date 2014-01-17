"السهلي" يدشن انطلاقة العمل بمبنى شعبة مرور الأفلاج

شدد على ضرورة تكثيف التوعية للتقيد بالأنظمة

دشن مدير مرور الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي، اليوم الاثنين، انطلاقة العمل ‏في مبنى شعبة مرور الأفلاج.

وقام "السهلي"، يرافقه مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد فهد سالم البتال وعدد من القيادات الأمنية ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، بجولة ميدانية داخل مرافق المبنى، قدّم خلالها "البتال" شرحًا مفصلًا عن مرفقات وأقسام الشعبة والأجهزة المستخدمة في خدمة المواطنين والمقيمين والخدمات التي تقدّمها الشعبة للأهالي.

وأكد "السهلي" في ختام زيارته، تقديم ما يخدم المواطن والمقيم، وتكثيف التوعية المرورية للتقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ حفاظًا على سلامة الجميع.