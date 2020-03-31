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"صيانة المرافق" بالطائف تنجز 1500 مهمة خلال أسبوعين

شملت طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات والكتابات العشوائية

نفّذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع بالطائف، برنامج الصيانة الشاملة بأكثر من 1500 مهمة عمل ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية على اللوحات الارشادية، وإزاحة اللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة إشغالات مواقف السيارات التي تستخدمها المحال التجارية بهدف حجز المواقف دون مسوغ نظامي وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية الكبيرة والصغيرة وصيانة التمديدات الكهربائية ومضخات المياه والشفط بالأنفاق.

وأوضحت أمانة الطائف أن الإدارة عملت على استغلال فترة منع التجوّل في تنفيذ المهام، حيث نفّذت الفرق الميدانية البرنامج الشامل للصيانة مستغلين خلو الشوارع من المارة والسيارات، وخصصت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة دوريات ميدانية تعمل خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة، مشيرة الى أن البرنامج مستمر ليغطي أحياء الطائف والشوارع الرئيسة كافة، إضافة إلى ضواحي المدينة.

وبيّنت الأمانة أنه يتم عمل الفحوص الطبية للازمة لكل العاملين في البرنامج الشامل للصيانة قبل العمل الميداني وبعده، كما تمّ توزيع حقيبة صحية شاملة على كل عامل ميداني تشمل المعقمات والكمامات والقفازات ووسائل السلامة اللازمة.

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صيانة المرافق" بالطائف تنجز 1500 مهمة خلال أسبوعين
سبق

نفّذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع بالطائف، برنامج الصيانة الشاملة بأكثر من 1500 مهمة عمل ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية على اللوحات الارشادية، وإزاحة اللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة إشغالات مواقف السيارات التي تستخدمها المحال التجارية بهدف حجز المواقف دون مسوغ نظامي وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية الكبيرة والصغيرة وصيانة التمديدات الكهربائية ومضخات المياه والشفط بالأنفاق.

وأوضحت أمانة الطائف أن الإدارة عملت على استغلال فترة منع التجوّل في تنفيذ المهام، حيث نفّذت الفرق الميدانية البرنامج الشامل للصيانة مستغلين خلو الشوارع من المارة والسيارات، وخصصت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة دوريات ميدانية تعمل خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة، مشيرة الى أن البرنامج مستمر ليغطي أحياء الطائف والشوارع الرئيسة كافة، إضافة إلى ضواحي المدينة.

وبيّنت الأمانة أنه يتم عمل الفحوص الطبية للازمة لكل العاملين في البرنامج الشامل للصيانة قبل العمل الميداني وبعده، كما تمّ توزيع حقيبة صحية شاملة على كل عامل ميداني تشمل المعقمات والكمامات والقفازات ووسائل السلامة اللازمة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:45 PM

"صيانة المرافق" بالطائف تنجز 1500 مهمة خلال أسبوعين

شملت طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات والكتابات العشوائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفّذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع بالطائف، برنامج الصيانة الشاملة بأكثر من 1500 مهمة عمل ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية على اللوحات الارشادية، وإزاحة اللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة إشغالات مواقف السيارات التي تستخدمها المحال التجارية بهدف حجز المواقف دون مسوغ نظامي وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية الكبيرة والصغيرة وصيانة التمديدات الكهربائية ومضخات المياه والشفط بالأنفاق.

وأوضحت أمانة الطائف أن الإدارة عملت على استغلال فترة منع التجوّل في تنفيذ المهام، حيث نفّذت الفرق الميدانية البرنامج الشامل للصيانة مستغلين خلو الشوارع من المارة والسيارات، وخصصت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة دوريات ميدانية تعمل خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة، مشيرة الى أن البرنامج مستمر ليغطي أحياء الطائف والشوارع الرئيسة كافة، إضافة إلى ضواحي المدينة.

وبيّنت الأمانة أنه يتم عمل الفحوص الطبية للازمة لكل العاملين في البرنامج الشامل للصيانة قبل العمل الميداني وبعده، كما تمّ توزيع حقيبة صحية شاملة على كل عامل ميداني تشمل المعقمات والكمامات والقفازات ووسائل السلامة اللازمة.

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