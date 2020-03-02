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"سبق" تسهم في العثور على مفقود الأفلاج

عثر عليه بالقرب من "تثليث"

أسهمت "سبق" في العثور على مفقود الأفلاج الثمانيني، الذي أشارت إليه في خبر حمل عنوان (مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه)، وبعد دقائق من نشر الخبر عثر قراء "سبق" على المفقود، بالقرب من تثليث وتم التواصل مع ذويه.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء اليوم الاثنين، خبر تلقي الجهات الأمنية بمخفر شرطة البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم، بلاغاً مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع "هايلوكيس دبل" من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج، أمس الأحد ولم يعد.

ونوهت إلى أنه من يعثر على المفقود أن يتواصل مع ذويه المدونة أرقام هواتفهم في الخبر، فيما أبدى ذوو المفقود شكرهم لصحيفة "سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودهم.

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"سبق" تسهم في العثور على مفقود الأفلاج
سبق

أسهمت "سبق" في العثور على مفقود الأفلاج الثمانيني، الذي أشارت إليه في خبر حمل عنوان (مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه)، وبعد دقائق من نشر الخبر عثر قراء "سبق" على المفقود، بالقرب من تثليث وتم التواصل مع ذويه.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء اليوم الاثنين، خبر تلقي الجهات الأمنية بمخفر شرطة البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم، بلاغاً مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع "هايلوكيس دبل" من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج، أمس الأحد ولم يعد.

ونوهت إلى أنه من يعثر على المفقود أن يتواصل مع ذويه المدونة أرقام هواتفهم في الخبر، فيما أبدى ذوو المفقود شكرهم لصحيفة "سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودهم.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:38 PM

"سبق" تسهم في العثور على مفقود الأفلاج

عثر عليه بالقرب من "تثليث"

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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7,144

أسهمت "سبق" في العثور على مفقود الأفلاج الثمانيني، الذي أشارت إليه في خبر حمل عنوان (مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه)، وبعد دقائق من نشر الخبر عثر قراء "سبق" على المفقود، بالقرب من تثليث وتم التواصل مع ذويه.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء اليوم الاثنين، خبر تلقي الجهات الأمنية بمخفر شرطة البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم، بلاغاً مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع "هايلوكيس دبل" من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج، أمس الأحد ولم يعد.

ونوهت إلى أنه من يعثر على المفقود أن يتواصل مع ذويه المدونة أرقام هواتفهم في الخبر، فيما أبدى ذوو المفقود شكرهم لصحيفة "سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودهم.

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