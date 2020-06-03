وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية، فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.

أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

بعد تعثُّره أكثر من مرة .. إلغاء الدوري العراقي بسبب فيروس كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-03 أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية، فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 05:52 PM

بعد تعثُّره أكثر من مرة .. إلغاء الدوري العراقي بسبب فيروس كورونا القرار جاء بالاتفاق مع الأندية





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أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم ، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، آخرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 جاء بالاتفاق مع الأندية، فيما لم تحدد بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.