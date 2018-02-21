وقالت مصادر لـ"سبق": تمكن أفراد الضبط الأمني بالسعيدة غرب عسير من القبض على سيارة من طراز كورولا تعود ملكيتها لامرأة سعودية ويقودها زوجها عندما كانا قادمين من الجنوب باتجاه الشمال، وبتفتيشها عُثر على 20 بلاطة حشيش و18 حبة كبتاجون في مخبأ سري في الصدام الأمامي والصدام الخلفي.

عسير.. ضبط مواطن وزوجته حاولا تهريب حشيش وكبتاجون محمد طيران سبق 2018-02-21 ضبط مركز الضبط الأمني بسعيدة الصوالحة غرب عسير مهرباً وزوجته حاولا تهريب كمية من الحشيش وحبوب الكبتاجون. وقالت مصادر لـ"سبق": تمكن أفراد الضبط الأمني بالسعيدة غرب عسير من القبض على سيارة من طراز كورولا تعود ملكيتها لامرأة سعودية ويقودها زوجها عندما كانا قادمين من الجنوب باتجاه الشمال، وبتفتيشها عُثر على 20 بلاطة حشيش و18 حبة كبتاجون في مخبأ سري في الصدام الأمامي والصدام الخلفي. وأضاف: جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المتهم المذكور ومرافقته والسيارة والمضبوطات لمخفر السعيدة بعد استكمال إجراءات محاضر القبض والتفتيش تمهيداً لإحالة القضية لإدارة مكافحة المخدرات جهة الاختصاص. يذكر أن عملية الضبطية تمت بمتابعة مباشرة من مدير شرطة محايل العميد سعود المتحمي.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439 02:09 PM

عسير.. ضبط مواطن وزوجته حاولا تهريب حشيش وكبتاجون وُضعت في مخبأ سري ضمن الصدام الأمامي والخلفي للمركبة





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ضبط مركز الضبط الأمني بسعيدة الصوالحة غرب عسير مهرباً وزوجته حاولا تهريب كمية من الحشيش وحبوب الكبتاجون.

وقالت مصادر لـ"سبق": تمكن أفراد الضبط الأمني بالسعيدة غرب عسير من القبض على سيارة من طراز كورولا تعود ملكيتها لامرأة سعودية ويقودها زوجها عندما كانا قادمين من الجنوب باتجاه الشمال، وبتفتيشها عُثر على 20 بلاطة حشيش و18 حبة كبتاجون في مخبأ سري في الصدام الأمامي والصدام الخلفي.

وأضاف: جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المتهم المذكور ومرافقته والسيارة والمضبوطات لمخفر السعيدة بعد استكمال إجراءات محاضر القبض والتفتيش تمهيداً لإحالة القضية لإدارة مكافحة المخدرات جهة الاختصاص.

يذكر أن عملية الضبطية تمت بمتابعة مباشرة من مدير شرطة محايل العميد سعود المتحمي.