بـ3 لغات.. 100 لوحة إرشادية وإلكترونية بالحرم لخدمة ضيوف الرحمن

"الحجيلي": تهتم بالاحترازات وتسعى للسلامة والالتزام بتطبيق معايير التباعد

هيّأت الإدارة العامة للحشود والتفويج والإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، (100) لوحة إرشادية وتوجيهية إلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته؛ وذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام 1442هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه جرى استخدام ثلاث لغات عالمية (العربية- الإنجليزية- الأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها؛ مؤكدًا أن الشاشات تخدم أيضًا الإجراءات الاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.