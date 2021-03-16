النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيئة منطقة مكة تكرم "العتيبي" نظير جهوده

كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة، وائل سعود العتيبي نظير جهوده المبذولة في ملاحقة كافة أنشطة الفرع والمكاتب التابعة له.

وأعرب "العتيبي" عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
بيئة منطقة مكة تكرم "العتيبي" نظير جهوده
سبق

كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة، وائل سعود العتيبي نظير جهوده المبذولة في ملاحقة كافة أنشطة الفرع والمكاتب التابعة له.

وأعرب "العتيبي" عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:29 PM

بيئة منطقة مكة تكرم "العتيبي" نظير جهوده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
548

كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة، وائل سعود العتيبي نظير جهوده المبذولة في ملاحقة كافة أنشطة الفرع والمكاتب التابعة له.

وأعرب "العتيبي" عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,544
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,601

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة