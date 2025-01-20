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الاحتلال يرهب المصلين في الأقصى بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية

اتهم "صبري" بممارسة "التحريض"

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري، قراراً بإبعاده من المسجد الواقع في القدس الشرقية المحتلة لمدة أسبوع بتهمة "التحريض".

وأوضح "صبري" أن جنود الاحتلال قدموا إلى منزله صباحاً وسلموه استدعاء لمقابلة.


وأضاف أن المحقق وجه إليه في مركز تحقيق "القشلة" في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة تهمة "تعريض المواطنين للخطر"، الأمر الذي رفضه "صبري" واعتبره "باطلاً".

ولفت خطيب المسجد الأقصى إلى أن القرار يهدف إلى نشر الذعر في صفوف المواطنين حتى لا يصلوا إلى المسجد ولا يدافعوا عنه.

ويخشى الفلسطينيون من محاولة الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 الذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ودون الصلاة فيه.

القدس المحتلة شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال يرهب المصلين في الأقصى بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية
سبق

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري، قراراً بإبعاده من المسجد الواقع في القدس الشرقية المحتلة لمدة أسبوع بتهمة "التحريض".

وأوضح "صبري" أن جنود الاحتلال قدموا إلى منزله صباحاً وسلموه استدعاء لمقابلة.


وأضاف أن المحقق وجه إليه في مركز تحقيق "القشلة" في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة تهمة "تعريض المواطنين للخطر"، الأمر الذي رفضه "صبري" واعتبره "باطلاً".

ولفت خطيب المسجد الأقصى إلى أن القرار يهدف إلى نشر الذعر في صفوف المواطنين حتى لا يصلوا إلى المسجد ولا يدافعوا عنه.

ويخشى الفلسطينيون من محاولة الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 الذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ودون الصلاة فيه.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
09:21 PM

الاحتلال يرهب المصلين في الأقصى بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية

اتهم "صبري" بممارسة "التحريض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري، قراراً بإبعاده من المسجد الواقع في القدس الشرقية المحتلة لمدة أسبوع بتهمة "التحريض".

وأوضح "صبري" أن جنود الاحتلال قدموا إلى منزله صباحاً وسلموه استدعاء لمقابلة.


وأضاف أن المحقق وجه إليه في مركز تحقيق "القشلة" في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة تهمة "تعريض المواطنين للخطر"، الأمر الذي رفضه "صبري" واعتبره "باطلاً".

ولفت خطيب المسجد الأقصى إلى أن القرار يهدف إلى نشر الذعر في صفوف المواطنين حتى لا يصلوا إلى المسجد ولا يدافعوا عنه.

ويخشى الفلسطينيون من محاولة الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 الذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ودون الصلاة فيه.

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