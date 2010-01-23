صرَّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و (3) مركبات، تم استردادها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-23 صرَّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و (3) مركبات، تم استردادها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 07:25 PM

"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات تم استرداد المسروقات.. وإحالتهما إلى النيابة العامة





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صرَّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و (3) مركبات، تم استردادها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

