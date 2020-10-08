النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"

نوه بجهود وزير الثقافة في حماية الكنوز التراثية في المملكة

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وثمّن ما قدمته القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتنمية وتطوير واحة الأحساء، وتعزيز البنية التحتية في الواحة، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسة للباحثين عن التاريخ والحضارة العريقة، بدعم ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي يولي قطاع التراث والثقافة اهتمامًا بالغًا، ويحرص على إبراز المنطقة وما تزخر به من مواقع مميزة.

وأشاد بجهود الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في حماية الكنوز التراثية في المملكة، ونقلها إلى النطاق العالمي، والتعريف بها، مشيرًا إلى أن الجهود تتواصل لتنمية واحة الأحساء وتعزيز قدرات العاملين على حماية الواحة وتطويرها، إضافة إلى أن المشروعات تتواصل لإبراز الوجه الحضاري المشرق للواحة والمنطقة، بالتزامن مع مشروعات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

وشدد نائب المنطقة الشرقية، على تقدير جهود جميع العاملين على تسجيل الواحة، وإنجاز المشروعات التنموية فيها، لافتًا الانتباه إلى أنّ كل الجهود هي محل تقدير واعتزاز، وأن المسيرة تتواصل بدعم سخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

واحة الأحساء موسوعة غينيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"
سبق

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وثمّن ما قدمته القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتنمية وتطوير واحة الأحساء، وتعزيز البنية التحتية في الواحة، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسة للباحثين عن التاريخ والحضارة العريقة، بدعم ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي يولي قطاع التراث والثقافة اهتمامًا بالغًا، ويحرص على إبراز المنطقة وما تزخر به من مواقع مميزة.

وأشاد بجهود الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في حماية الكنوز التراثية في المملكة، ونقلها إلى النطاق العالمي، والتعريف بها، مشيرًا إلى أن الجهود تتواصل لتنمية واحة الأحساء وتعزيز قدرات العاملين على حماية الواحة وتطويرها، إضافة إلى أن المشروعات تتواصل لإبراز الوجه الحضاري المشرق للواحة والمنطقة، بالتزامن مع مشروعات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

وشدد نائب المنطقة الشرقية، على تقدير جهود جميع العاملين على تسجيل الواحة، وإنجاز المشروعات التنموية فيها، لافتًا الانتباه إلى أنّ كل الجهود هي محل تقدير واعتزاز، وأن المسيرة تتواصل بدعم سخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
11:58 PM

نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"

نوه بجهود وزير الثقافة في حماية الكنوز التراثية في المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
777

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بتسجيل واحة الأحساء "أكبر واحة نخيل في العالم"، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وثمّن ما قدمته القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتنمية وتطوير واحة الأحساء، وتعزيز البنية التحتية في الواحة، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسة للباحثين عن التاريخ والحضارة العريقة، بدعم ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي يولي قطاع التراث والثقافة اهتمامًا بالغًا، ويحرص على إبراز المنطقة وما تزخر به من مواقع مميزة.

وأشاد بجهود الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في حماية الكنوز التراثية في المملكة، ونقلها إلى النطاق العالمي، والتعريف بها، مشيرًا إلى أن الجهود تتواصل لتنمية واحة الأحساء وتعزيز قدرات العاملين على حماية الواحة وتطويرها، إضافة إلى أن المشروعات تتواصل لإبراز الوجه الحضاري المشرق للواحة والمنطقة، بالتزامن مع مشروعات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

وشدد نائب المنطقة الشرقية، على تقدير جهود جميع العاملين على تسجيل الواحة، وإنجاز المشروعات التنموية فيها، لافتًا الانتباه إلى أنّ كل الجهود هي محل تقدير واعتزاز، وأن المسيرة تتواصل بدعم سخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,357
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,223

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة