6 خطوات تنصح "دهانات الجزيرة" باتباعها لمساعدتك في اختيار ألوان غرف النوم

اختيار ألوان غرف النوم المثالية أمر يتطلب منك اتخاذ بعض الخطوات التي تمكّنك من معرفة النمط الذي تريد تطبيقه في غرفتك، كما أن اختيار ألوان غرف النوم المناسبة يعني أن يبعث لون الدهان الشعور الذي تبحث عنه في غرف النوم. يمكنك، مثلاً، اختيار اللون الأزرق أو أحد تدرجاته إذا كنت تبحث عن غرفة مريحة وهادئة، أو اختيار اللون الأصفر أو أحد تدرجاته لخلق أجواءٍ تبعث على البهجة والمرح أكثر.

لا يكفي فقط أن تختار لوناً مناسباً لغرفة النوم، بل عليك المرور بست خطوات مهمة، تنصحك "دهانات الجزيرة" باتباعها بالترتيب لتحديد اللون المناسب لك ولشخصيتك أولاً، ولغرفة النوم ثانياً، وهي كما يلي:

1. الاطلاع على تأثير الألوان في المكان

كما سبق ذكره، فإن كل لون يعكس مشاعر معينة في عين الناظر، فمثلاً لون الدهان ذو تأثير قوي في المزاج، ويلعب دوراً نفسياً مهماً في المنزل لتحسين الحالة المزاجية، لذا يُنصح غالباً باختيار الألوان الحيوية في غرف الأطفال، والألوان الهادئة في غرف النوم.

2.البحث عن ألوان غرف النوم المتوفرة

يمكنك البحث في ألوان غرف النوم الموجودة على الإنترنت، أو الاطلاع على "موضة الألوان " المقدمة كل سنة من "دهانات الجزيرة"، بحثاً عن الإلهام، ثم قم بجمع ما يصل إلى 10 أو 15 صورة لألوان حوائط غرف النوم التي نالت إعجابك، وستلاحظ أن الألوان التي اخترتها متماثلة إلى حدٍ كبير، فهي تعبر عن ذوقك وشخصيتك، كما أن هذه الألوان تبعث في نفسك الشعور الذي تبحث عنه. فبعد تحديد 10-15 لوناً، يمكنك حينها اختيار لون منها دِهان محايد يتناسب مع نمط تصميم الغرفة وألوان الأثاث كخطوة أولى.

3. تنسيق ألوان غرف النوم مع ألوان الأثاث

بعد انتقاء 10-15 لوناً ثم انتقاء لون محايد، يمكنك البدء بالتفكير في الأثاث والفراش والديكور الذي لديك عند اختيار ألوان غرف النوم التي نالت استحسانك. على سبيل المثال، إذا كان لديك لوحة محببة إلى قلبك في غرفة نومك، فيمكنك اختيار ألوان محددة من الصورة- في حال كانت ضمن 10-15 لوناً اخترتها- كمصدر إلهام لتطبيقها على جدرانك، ومتلائمة مع أثاثك.

يمكنك أيضاً استمداد الإلهام من ألوان الأثاث، مثل سجادة الأرضية أو الكرسي أو غطاء السرير، حيث يمكنك اختيار ألوان دهان غرف النوم التي تتناسب مع هذا الأثاث أيضاً.

ستجد غالباً -في حال اتبعت هذه الخطوة- بأنه من السهل مطابقة لون الدِهان مع الأثاث الذي لديك، أما إذا أدخلت لوناً جديداً تماماً لا يتناسب مع أثاثك، فقد تجعل غرفة نومك تبدو فوضوية أو عشوائية المظهر، وسيكون من المكلف عليك إصلاح هذا المظهر إما باختيار لون دهان جديد أو بتغيير الأثاث، فكن يقظاً لهذا الأمر حال اختيارك لوناً لغرفة نومك.

ربما تجدر الإشارة هنا بأنّه لا يلزم أن يتناسب لون الحائط مع أثاثك تماماً، ولكن يجب أن يتوافق اللونان معاً بنسبة كبيرة. مثلاً، إذا كان لديك أثاث خشبي، فيمكنك اختيار أحد ألوان غرف النوم التالية من "دهانات الجزيرة": سي بلو، أو ايس بلو، أو ميزل، وهي مجموعة ألوان حديثة من "موضة ألوان 2022". أما إذا كان لون الأثاث وردياً، مثلاً، فقد يجدر بك اختيار أحد الألوان الكلاسيكية الهادئة مثل البيج. يمكنك الاستفادة من "موضة الألوان" المقدمة من "دهانات الجزيرة" لمعرفة الألوان التي تتلاءم مع بضعها البعض.

4. الابتعاد عن الألوان الجريئة

تجنّب استخدام الألوان الجريئة في غرفة نومك، وإذا كنت من محبي الألوان الجريئة، فمن الأفضل استخدامها مخففة قليلاً، مثل اللون الأحمر الممزوج مع الرمادي، أو الأزرق الممزوج بقليل من الأبيض. بعد ذلك، يمكنك إدخال لمسات أكثر إشراقاً من هذا اللون في تفاصيل التصميم الأخرى الخاصة بك، مثل السجاد أو اللوحات على الحائط لتتلاءم مع النمط العام لغرفة النوم.

5. ضع حجم الغرفة بعين الاعتبار

إذا كان لديك غرفة نوم صغيرة، فإن اختيار ألوان دِهان فاتحة يمكن أن يجعلها تبدو أكبر. أما إذا كانت غرفتك كبيرة، فيمكن أن تساعد الألوان الداكنة في إيجاد أجواء أكثر راحة وحميمية فيها.

6. أدوات أخرى

تتطلع "دهانات الجزيرة" إلى آفاق جديدة في صناعة الدهانات، والتوظيف الأمثل لمنتجاتها في إثراء حياة الإنسان ورفاهيته، ولهذا وفّرت لك خدمة محاكي الألوان بهدف تسهيل رؤية ألوان الدِهان على الحوائط مع مراعاة تغيير درجة الإضاءة، كما أنها توفر خدمة زيارة المختص المجانية لمساعدتك في اختيار ألوان غرف النوم التي تتوافق مع رغباتك واتجاهات السوق السائدة.

لمزيد من المعلومات حول ألوان الدهان والديكور الداخلي، يمكنك متابعة "دهانات الجزيرة" عبر قنوات التواصل الاجتماعي: إنستقرام - تويتر - فيسبوك - يوتيوب.