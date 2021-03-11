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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. "تعليم صبيا" يطلق حملة لتحصين منسوبيه من فيروس كورونا

بالتعاون مع "صحة جازان" واستهدفت 100 مستفيد ومستفيدة

دشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بحضور مساعده للشؤون المدرسية، بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز بقطاع جازان الغربي.

ونوهم الدكتور الخرمي بجهود الفريق الطبي، مقدرًا تعاون صحة جازان مع الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة، ومبادرتهم لإعطاء اللقاحات لمنسوبي تعليم صبيا؛ بما يساعد على عودة التعليم لوضعه الطبيعي.

وأكد الخرمي أهمية ما يلقاه المواطن والمقيم من عناية من الدولة وقيادتها التي تحرص دائمًا على أن يكون الإنسان سليمًا معافى؛ للإسهام في مسيرة التنمية والتطوير.

واستهدفت الحملة في بدايتها أكثر من 100مستفيد من منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا ومكاتبها ومدارسها.

وكرم الدكتور (الخرمي) الفريق الطبي المشارك في الحملة من مشرفين وأطباء وممرضين وممرضات؛ نظير ما يقومون به من عمل جبار، راجيًا أن يكون ذلك في موازين حسناتهم.

وكانت إدارة شؤون المراكز بالقطاع الغربي قد قامت بحملة توعوية في إدارة تعليم صبيا؛ لحث منسوبيها على التسجيل لأخذ اللقاح، والتعريف بالدور الفاعل له في الحماية، والتثقيف بالسلوكيات السليمة التي تسهم في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

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شاهد.. "تعليم صبيا" يطلق حملة لتحصين منسوبيه من فيروس كورونا
سبق

دشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بحضور مساعده للشؤون المدرسية، بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز بقطاع جازان الغربي.

ونوهم الدكتور الخرمي بجهود الفريق الطبي، مقدرًا تعاون صحة جازان مع الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة، ومبادرتهم لإعطاء اللقاحات لمنسوبي تعليم صبيا؛ بما يساعد على عودة التعليم لوضعه الطبيعي.

وأكد الخرمي أهمية ما يلقاه المواطن والمقيم من عناية من الدولة وقيادتها التي تحرص دائمًا على أن يكون الإنسان سليمًا معافى؛ للإسهام في مسيرة التنمية والتطوير.

واستهدفت الحملة في بدايتها أكثر من 100مستفيد من منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا ومكاتبها ومدارسها.

وكرم الدكتور (الخرمي) الفريق الطبي المشارك في الحملة من مشرفين وأطباء وممرضين وممرضات؛ نظير ما يقومون به من عمل جبار، راجيًا أن يكون ذلك في موازين حسناتهم.

وكانت إدارة شؤون المراكز بالقطاع الغربي قد قامت بحملة توعوية في إدارة تعليم صبيا؛ لحث منسوبيها على التسجيل لأخذ اللقاح، والتعريف بالدور الفاعل له في الحماية، والتثقيف بالسلوكيات السليمة التي تسهم في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:01 PM

شاهد.. "تعليم صبيا" يطلق حملة لتحصين منسوبيه من فيروس كورونا

بالتعاون مع "صحة جازان" واستهدفت 100 مستفيد ومستفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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دشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بحضور مساعده للشؤون المدرسية، بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز بقطاع جازان الغربي.

ونوهم الدكتور الخرمي بجهود الفريق الطبي، مقدرًا تعاون صحة جازان مع الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة، ومبادرتهم لإعطاء اللقاحات لمنسوبي تعليم صبيا؛ بما يساعد على عودة التعليم لوضعه الطبيعي.

وأكد الخرمي أهمية ما يلقاه المواطن والمقيم من عناية من الدولة وقيادتها التي تحرص دائمًا على أن يكون الإنسان سليمًا معافى؛ للإسهام في مسيرة التنمية والتطوير.

واستهدفت الحملة في بدايتها أكثر من 100مستفيد من منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا ومكاتبها ومدارسها.

وكرم الدكتور (الخرمي) الفريق الطبي المشارك في الحملة من مشرفين وأطباء وممرضين وممرضات؛ نظير ما يقومون به من عمل جبار، راجيًا أن يكون ذلك في موازين حسناتهم.

وكانت إدارة شؤون المراكز بالقطاع الغربي قد قامت بحملة توعوية في إدارة تعليم صبيا؛ لحث منسوبيها على التسجيل لأخذ اللقاح، والتعريف بالدور الفاعل له في الحماية، والتثقيف بالسلوكيات السليمة التي تسهم في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

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