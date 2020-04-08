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جدة.. توزيع 80 ألف "يرقة بلطي" على مشاريع الاستزراع المائي

بهدف الوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية

وزّع مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر أبريل الحالي؛ ٨٠ ألف يرقة أسماك بلطي بحري على مشاريع الاستزراع المائي في المنطقة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي: إمداد مشاريع الاستزراع المائي باليرقات، يأتي ضمن خطط الوزارة في تنوع المنتوجات السمكية والوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية.

وأضاف: استكمالًا لإمداد مشاريع الاستزراع باليرقات؛ سيقوم المركز أيضًا بتوزيع ١٥٠ ألف يرقة أسماك "بلطي".

وأكد أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج، يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة.

مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. توزيع 80 ألف "يرقة بلطي" على مشاريع الاستزراع المائي
سبق

وزّع مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر أبريل الحالي؛ ٨٠ ألف يرقة أسماك بلطي بحري على مشاريع الاستزراع المائي في المنطقة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي: إمداد مشاريع الاستزراع المائي باليرقات، يأتي ضمن خطط الوزارة في تنوع المنتوجات السمكية والوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية.

وأضاف: استكمالًا لإمداد مشاريع الاستزراع باليرقات؛ سيقوم المركز أيضًا بتوزيع ١٥٠ ألف يرقة أسماك "بلطي".

وأكد أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج، يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:02 PM

جدة.. توزيع 80 ألف "يرقة بلطي" على مشاريع الاستزراع المائي

بهدف الوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية

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عبدالله الراجحي - جدة
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وزّع مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر أبريل الحالي؛ ٨٠ ألف يرقة أسماك بلطي بحري على مشاريع الاستزراع المائي في المنطقة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي: إمداد مشاريع الاستزراع المائي باليرقات، يأتي ضمن خطط الوزارة في تنوع المنتوجات السمكية والوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية.

وأضاف: استكمالًا لإمداد مشاريع الاستزراع باليرقات؛ سيقوم المركز أيضًا بتوزيع ١٥٠ ألف يرقة أسماك "بلطي".

وأكد أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج، يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة.

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