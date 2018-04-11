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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"

النمسا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 13700 حالة

حصيلة الوفيات بالفيروس وصلت إلى 337 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13700 شخص، بينما توفي 337 شخصًا.

وقال بيان للوزارة اليوم: يجري علاج 1036 حالة في المستشفى؛ منها 246 حالة بالعناية المركزة، بينما تعافى 6604 حالات.

وأضاف البيان، وفق وكالة "الشرق الأوسط": أعلى الإصابات تم تسجيلها في مدينة تيرول (3248)، بينما جاءت بقية الولايات على النحو التالي: بورغنلاند (259)، وكارينثيا (376)، والنمسا السفلى (2272)، والنمسا العليا (2110)، وسالزبورغ (1154)، وستيريا (1499)، وفورارلبرغ (820)، ثم العاصمة فيينا (1975).

وجدّدت الحكومة النمساوية الدعوة إلى الالتزام بقرارات التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الأمنة خلال احتفالات البلاد بعيد القيامة.

وكانت النمسا أعلنت تمديد إغلاق حدودها مع سلوفاكيا والتشيك، ومنع عبور الأشخاص حتى يوم 27 أبريل المقبل، ويتم السماح فقط للنمساويين ممّن قام بإجراء اختبار كوفيد 19 وثبتت سلبية الاختبارات عليه، وإلا سيتم الخضوع للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

فيروس كورونا الجديد

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النمسا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 13700 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13700 شخص، بينما توفي 337 شخصًا.

وقال بيان للوزارة اليوم: يجري علاج 1036 حالة في المستشفى؛ منها 246 حالة بالعناية المركزة، بينما تعافى 6604 حالات.

وأضاف البيان، وفق وكالة "الشرق الأوسط": أعلى الإصابات تم تسجيلها في مدينة تيرول (3248)، بينما جاءت بقية الولايات على النحو التالي: بورغنلاند (259)، وكارينثيا (376)، والنمسا السفلى (2272)، والنمسا العليا (2110)، وسالزبورغ (1154)، وستيريا (1499)، وفورارلبرغ (820)، ثم العاصمة فيينا (1975).

وجدّدت الحكومة النمساوية الدعوة إلى الالتزام بقرارات التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الأمنة خلال احتفالات البلاد بعيد القيامة.

وكانت النمسا أعلنت تمديد إغلاق حدودها مع سلوفاكيا والتشيك، ومنع عبور الأشخاص حتى يوم 27 أبريل المقبل، ويتم السماح فقط للنمساويين ممّن قام بإجراء اختبار كوفيد 19 وثبتت سلبية الاختبارات عليه، وإلا سيتم الخضوع للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
02:05 PM

النمسا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 13700 حالة

حصيلة الوفيات بالفيروس وصلت إلى 337 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13700 شخص، بينما توفي 337 شخصًا.

وقال بيان للوزارة اليوم: يجري علاج 1036 حالة في المستشفى؛ منها 246 حالة بالعناية المركزة، بينما تعافى 6604 حالات.

وأضاف البيان، وفق وكالة "الشرق الأوسط": أعلى الإصابات تم تسجيلها في مدينة تيرول (3248)، بينما جاءت بقية الولايات على النحو التالي: بورغنلاند (259)، وكارينثيا (376)، والنمسا السفلى (2272)، والنمسا العليا (2110)، وسالزبورغ (1154)، وستيريا (1499)، وفورارلبرغ (820)، ثم العاصمة فيينا (1975).

وجدّدت الحكومة النمساوية الدعوة إلى الالتزام بقرارات التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الأمنة خلال احتفالات البلاد بعيد القيامة.

وكانت النمسا أعلنت تمديد إغلاق حدودها مع سلوفاكيا والتشيك، ومنع عبور الأشخاص حتى يوم 27 أبريل المقبل، ويتم السماح فقط للنمساويين ممّن قام بإجراء اختبار كوفيد 19 وثبتت سلبية الاختبارات عليه، وإلا سيتم الخضوع للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

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