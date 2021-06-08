النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوات الاحتلال تقبض على صاحب كوكتيل "انتفاضة القدس"

كان يوزع المشروب مجانًا خلال المواجهات التي شهدتها المدينة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة صاحب متجر للمشروبات، اشتهر بتقديم خلطة كوكتيل باسم "انتفاضة القدس" خلال الأحداث الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم توقيف صاحب المتجر على خلفية الاشتباه بـ"إدارته عملاً تجاريًا دون ترخيص، والتهرب الضريبي".

وقالت إن من بين أسباب اعتقال الرجل الفلسطيني أنه كان يوزع كوكتيلاً مجانيًا أطلق عليه "انتفاضة القدس" خلال المواجهات التي شهدتها القدس المحتلة قبل أسابيع، الأمر الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية "نوعًا من تأجيج الأوضاع".

جدير بالذكر أن الموقوف يبلغ عمره 27 عامًا ويسكن في جبل المبكر في القدس الشرقية، لكن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الشخص المعني هو طارق عثمان.

ويملك عثمان متجرًا للمشروبات في جبل المبكر، وله صفحة على "فيسبوك" يتابعها عشرات الآلاف، كما ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقد ظهر في أحد الفيديوهات هو يعد كميات كبيرة من كوكتيل خاص تحت اسم "انتفاضة القدس" لتوزيعها على الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العامود في القدس، التي كانت مسرحًا للمواجهات.

قوات الاحتلال الإسرائيلية

الرئيسية/ محطات

اعلان
قوات الاحتلال تقبض على صاحب كوكتيل "انتفاضة القدس"
سبق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة صاحب متجر للمشروبات، اشتهر بتقديم خلطة كوكتيل باسم "انتفاضة القدس" خلال الأحداث الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم توقيف صاحب المتجر على خلفية الاشتباه بـ"إدارته عملاً تجاريًا دون ترخيص، والتهرب الضريبي".

وقالت إن من بين أسباب اعتقال الرجل الفلسطيني أنه كان يوزع كوكتيلاً مجانيًا أطلق عليه "انتفاضة القدس" خلال المواجهات التي شهدتها القدس المحتلة قبل أسابيع، الأمر الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية "نوعًا من تأجيج الأوضاع".

جدير بالذكر أن الموقوف يبلغ عمره 27 عامًا ويسكن في جبل المبكر في القدس الشرقية، لكن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الشخص المعني هو طارق عثمان.

ويملك عثمان متجرًا للمشروبات في جبل المبكر، وله صفحة على "فيسبوك" يتابعها عشرات الآلاف، كما ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقد ظهر في أحد الفيديوهات هو يعد كميات كبيرة من كوكتيل خاص تحت اسم "انتفاضة القدس" لتوزيعها على الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العامود في القدس، التي كانت مسرحًا للمواجهات.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:48 PM

قوات الاحتلال تقبض على صاحب كوكتيل "انتفاضة القدس"

كان يوزع المشروب مجانًا خلال المواجهات التي شهدتها المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,929

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة صاحب متجر للمشروبات، اشتهر بتقديم خلطة كوكتيل باسم "انتفاضة القدس" خلال الأحداث الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم توقيف صاحب المتجر على خلفية الاشتباه بـ"إدارته عملاً تجاريًا دون ترخيص، والتهرب الضريبي".

وقالت إن من بين أسباب اعتقال الرجل الفلسطيني أنه كان يوزع كوكتيلاً مجانيًا أطلق عليه "انتفاضة القدس" خلال المواجهات التي شهدتها القدس المحتلة قبل أسابيع، الأمر الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية "نوعًا من تأجيج الأوضاع".

جدير بالذكر أن الموقوف يبلغ عمره 27 عامًا ويسكن في جبل المبكر في القدس الشرقية، لكن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الشخص المعني هو طارق عثمان.

ويملك عثمان متجرًا للمشروبات في جبل المبكر، وله صفحة على "فيسبوك" يتابعها عشرات الآلاف، كما ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقد ظهر في أحد الفيديوهات هو يعد كميات كبيرة من كوكتيل خاص تحت اسم "انتفاضة القدس" لتوزيعها على الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العامود في القدس، التي كانت مسرحًا للمواجهات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة