النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية

ضمن جولة رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلق مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مجمعًا تجاريًّا كاملًا أهمل النظافة العامة ولم يحسّن واجهات المحلات، وتَسبب في تشوهات بصرية، ضمن جولة رقابية مكثفة قاموا بها صباح أمس الأحد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، ولمعالجة التشوهات البصرية.

وأسفرت الجولة عن رصد 7 مخالفات صحية في مطاعم مخالفة اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وتأتي هذه الجولات الرقابية المكثفة بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وستتواصل الجولات لمعالجة التشوهات البصرية وتطبيق الاحترازات، وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين؛ مطالبًا بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم ٩٤٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية
سبق

أغلق مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مجمعًا تجاريًّا كاملًا أهمل النظافة العامة ولم يحسّن واجهات المحلات، وتَسبب في تشوهات بصرية، ضمن جولة رقابية مكثفة قاموا بها صباح أمس الأحد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، ولمعالجة التشوهات البصرية.

وأسفرت الجولة عن رصد 7 مخالفات صحية في مطاعم مخالفة اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وتأتي هذه الجولات الرقابية المكثفة بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وستتواصل الجولات لمعالجة التشوهات البصرية وتطبيق الاحترازات، وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين؛ مطالبًا بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم ٩٤٠.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
10:44 AM

"بلدية بارق" تغلق مجمعًا تجاريًّا تَسبب في تشوهات بصرية

ضمن جولة رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
0
1,386

أغلق مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مجمعًا تجاريًّا كاملًا أهمل النظافة العامة ولم يحسّن واجهات المحلات، وتَسبب في تشوهات بصرية، ضمن جولة رقابية مكثفة قاموا بها صباح أمس الأحد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، ولمعالجة التشوهات البصرية.

وأسفرت الجولة عن رصد 7 مخالفات صحية في مطاعم مخالفة اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وتأتي هذه الجولات الرقابية المكثفة بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وستتواصل الجولات لمعالجة التشوهات البصرية وتطبيق الاحترازات، وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين؛ مطالبًا بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم ٩٤٠.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,809

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة