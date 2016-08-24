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بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة

أظهر حركة المجرات في السماء والتي تشكل مشهداً ساحراً

تحتضن منطقة تبوك عددًا من المشاريع المُبهرة مثل "نيوم"، و"أمالا"، ووجهات طبيعية مشوقة مثل جبل "رال".. بهذه المقدمة بدأت شبكة الأخبار الأمريكية CNN تقريرها عن منطقة تبوك، وتحديدا عن جبل "رال".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن موقع جبل "رال" يقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق محافظة الوجه، وكان محط اهتمام المصور الفوتوغرافي المحب للطبيعة، محمد أحمد الشريف.

وقال "الشريف" في مقابلة مع موقع شبكة CNN إنه استخدم طائرة درون لتوثيق مشهد السحاب وهو يمر على قمم جبل رال، حيث تظهر السماء الزرقاء وهي تعلو المنطقة الرملية الصحراوية المُحيطة بالجبل في منظر وصفه المصور بأنه "لوحة ربانية بديعة".

وأكّد المصور "الشريف" أن التصوير وثق لمناظر لا يستطيع المشاهد أن يراها إلا عند وجوده على متن طائرة، وأنه حاول إبراز حركة المجرات فوق الجبل عند زيارته للمنطقة.

وأكّد "الشريف" أن الرحلة إلى الجبل ممتعة، حيث يتميز جبل رال بظهور حركة المجرات في السماء والتي تشكل مشهداً ساحراً، لكنها تتطلب جهداً كبيراً في الوقت ذاته لتوثيقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة
سبق

تحتضن منطقة تبوك عددًا من المشاريع المُبهرة مثل "نيوم"، و"أمالا"، ووجهات طبيعية مشوقة مثل جبل "رال".. بهذه المقدمة بدأت شبكة الأخبار الأمريكية CNN تقريرها عن منطقة تبوك، وتحديدا عن جبل "رال".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن موقع جبل "رال" يقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق محافظة الوجه، وكان محط اهتمام المصور الفوتوغرافي المحب للطبيعة، محمد أحمد الشريف.

وقال "الشريف" في مقابلة مع موقع شبكة CNN إنه استخدم طائرة درون لتوثيق مشهد السحاب وهو يمر على قمم جبل رال، حيث تظهر السماء الزرقاء وهي تعلو المنطقة الرملية الصحراوية المُحيطة بالجبل في منظر وصفه المصور بأنه "لوحة ربانية بديعة".

وأكّد المصور "الشريف" أن التصوير وثق لمناظر لا يستطيع المشاهد أن يراها إلا عند وجوده على متن طائرة، وأنه حاول إبراز حركة المجرات فوق الجبل عند زيارته للمنطقة.

وأكّد "الشريف" أن الرحلة إلى الجبل ممتعة، حيث يتميز جبل رال بظهور حركة المجرات في السماء والتي تشكل مشهداً ساحراً، لكنها تتطلب جهداً كبيراً في الوقت ذاته لتوثيقها.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:45 PM

بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة

أظهر حركة المجرات في السماء والتي تشكل مشهداً ساحراً

A A A
يوسف سفر - الرياض
4
3,477

تحتضن منطقة تبوك عددًا من المشاريع المُبهرة مثل "نيوم"، و"أمالا"، ووجهات طبيعية مشوقة مثل جبل "رال".. بهذه المقدمة بدأت شبكة الأخبار الأمريكية CNN تقريرها عن منطقة تبوك، وتحديدا عن جبل "رال".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن موقع جبل "رال" يقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق محافظة الوجه، وكان محط اهتمام المصور الفوتوغرافي المحب للطبيعة، محمد أحمد الشريف.

وقال "الشريف" في مقابلة مع موقع شبكة CNN إنه استخدم طائرة درون لتوثيق مشهد السحاب وهو يمر على قمم جبل رال، حيث تظهر السماء الزرقاء وهي تعلو المنطقة الرملية الصحراوية المُحيطة بالجبل في منظر وصفه المصور بأنه "لوحة ربانية بديعة".

وأكّد المصور "الشريف" أن التصوير وثق لمناظر لا يستطيع المشاهد أن يراها إلا عند وجوده على متن طائرة، وأنه حاول إبراز حركة المجرات فوق الجبل عند زيارته للمنطقة.

وأكّد "الشريف" أن الرحلة إلى الجبل ممتعة، حيث يتميز جبل رال بظهور حركة المجرات في السماء والتي تشكل مشهداً ساحراً، لكنها تتطلب جهداً كبيراً في الوقت ذاته لتوثيقها.

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