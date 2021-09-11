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"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه

نوَّهت عبر مركز الاتصال

كشفت شركة مصر للطيران، وهي الناقل الرسمي والوطني لمصر، عن إمكانية السفر إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من الأول من سبتمبر لمَن تلقى جرعة واحدة من التطعيم داخل السعودية.

ونوّهت عبر مركز الاتصال لعملائها المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، أنه يمكن السفر المباشر إلى المملكة لمَن تنطبق عليه الشروط الآتية:

- مَن تلقى جرعتيْن داخل المملكة.

- مَن تلقى جرعة واحدة وأُصيب بالفيروس ولديه تاريخ تعافٍ، وسُجلت بتطبيق توكلنا وصحتي ومثبتة.

- الأطفال أقل من 18 عاماً وبرفقة والدهم المحصّن بجرعتَيْن.

وتسيّر "مصر للطيران" رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة المنوّرة والرياض والدمام والقصيم).. ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

يُذكر أن المملكة رفعت تعليق القدوم المباشر إلى ‎المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة، ومنها مصر، الذين تلقوا جرعتَي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكلٍ مباشر مع تطبيق كامل ‎الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه
سبق

كشفت شركة مصر للطيران، وهي الناقل الرسمي والوطني لمصر، عن إمكانية السفر إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من الأول من سبتمبر لمَن تلقى جرعة واحدة من التطعيم داخل السعودية.

ونوّهت عبر مركز الاتصال لعملائها المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، أنه يمكن السفر المباشر إلى المملكة لمَن تنطبق عليه الشروط الآتية:

- مَن تلقى جرعتيْن داخل المملكة.

- مَن تلقى جرعة واحدة وأُصيب بالفيروس ولديه تاريخ تعافٍ، وسُجلت بتطبيق توكلنا وصحتي ومثبتة.

- الأطفال أقل من 18 عاماً وبرفقة والدهم المحصّن بجرعتَيْن.

وتسيّر "مصر للطيران" رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة المنوّرة والرياض والدمام والقصيم).. ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

يُذكر أن المملكة رفعت تعليق القدوم المباشر إلى ‎المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة، ومنها مصر، الذين تلقوا جرعتَي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكلٍ مباشر مع تطبيق كامل ‎الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
11:15 AM

"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه

نوَّهت عبر مركز الاتصال

A A A
خالد خليل - الرياض
1
13,596

كشفت شركة مصر للطيران، وهي الناقل الرسمي والوطني لمصر، عن إمكانية السفر إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من الأول من سبتمبر لمَن تلقى جرعة واحدة من التطعيم داخل السعودية.

ونوّهت عبر مركز الاتصال لعملائها المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، أنه يمكن السفر المباشر إلى المملكة لمَن تنطبق عليه الشروط الآتية:

- مَن تلقى جرعتيْن داخل المملكة.

- مَن تلقى جرعة واحدة وأُصيب بالفيروس ولديه تاريخ تعافٍ، وسُجلت بتطبيق توكلنا وصحتي ومثبتة.

- الأطفال أقل من 18 عاماً وبرفقة والدهم المحصّن بجرعتَيْن.

وتسيّر "مصر للطيران" رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة المنوّرة والرياض والدمام والقصيم).. ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

يُذكر أن المملكة رفعت تعليق القدوم المباشر إلى ‎المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة، ومنها مصر، الذين تلقوا جرعتَي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكلٍ مباشر مع تطبيق كامل ‎الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

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