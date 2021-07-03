النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق

"روانجي" أقرّ بأن استهداف منشآت واشنطن خطأ

نفت إيران، اليوم (السبت)، صلاتها بتقديم الدعم لميليشيات عراقية بغية شنّ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: "أي ادعاء ينسب إلى إيران، وأي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق؛ خطأ في الحقيقة، ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر "روانجي" أن "الاتهامات الأمريكية في هذا الصدد ليس لها أساس واقعي أو قانوني".

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بأنها شنت ضربات جوية على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.

وتنصّ المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلّف من 15 دولةً عضوًا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعًا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق
سبق

نفت إيران، اليوم (السبت)، صلاتها بتقديم الدعم لميليشيات عراقية بغية شنّ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: "أي ادعاء ينسب إلى إيران، وأي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق؛ خطأ في الحقيقة، ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر "روانجي" أن "الاتهامات الأمريكية في هذا الصدد ليس لها أساس واقعي أو قانوني".

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بأنها شنت ضربات جوية على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.

وتنصّ المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلّف من 15 دولةً عضوًا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعًا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
03:30 PM

إيران تتنصّل من مسؤولية دعم الميليشيات المهاجمة للقوات الأمريكية في العراق

"روانجي" أقرّ بأن استهداف منشآت واشنطن خطأ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,639

نفت إيران، اليوم (السبت)، صلاتها بتقديم الدعم لميليشيات عراقية بغية شنّ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: "أي ادعاء ينسب إلى إيران، وأي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق؛ خطأ في الحقيقة، ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر "روانجي" أن "الاتهامات الأمريكية في هذا الصدد ليس لها أساس واقعي أو قانوني".

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بأنها شنت ضربات جوية على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.

وتنصّ المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة إخطار مجلس الأمن المؤلّف من 15 دولةً عضوًا على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعًا عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة