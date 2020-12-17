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"منزلاوي" يلتقي افتراضيًّا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية

جرى مناقشة فرص التوظيف المختلفة للسعوديين في عدد من الوظائف

الْتقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم افتراضيًّا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية مارثا هيلينا لوبيز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرص التوظيف المختلفة لعدد من المرشحين السعوديين في عدد من الوظائف في الأمم المتحدة والمكاتب التابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"منزلاوي" يلتقي افتراضيًّا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية
سبق

الْتقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم افتراضيًّا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية مارثا هيلينا لوبيز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرص التوظيف المختلفة لعدد من المرشحين السعوديين في عدد من الوظائف في الأمم المتحدة والمكاتب التابعة لها.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
08:40 AM

"منزلاوي" يلتقي افتراضيًّا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية

جرى مناقشة فرص التوظيف المختلفة للسعوديين في عدد من الوظائف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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الْتقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم افتراضيًّا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية مارثا هيلينا لوبيز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرص التوظيف المختلفة لعدد من المرشحين السعوديين في عدد من الوظائف في الأمم المتحدة والمكاتب التابعة لها.

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