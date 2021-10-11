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لأول مرة بالمملكة.. "التبريد" يُنهي معاناة عشريني بمكة مع تشوهات وريدية بالظهر

معاناة استمرت 10 أعوام انتهت بتدخل فريق متكامل بالمدينة الطبية.. استجابة كبيرة

أنهى فريق طبي متكامل من الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، معاناة شاب في العقد الثاني من العمر من آلام شديدة في منطقة الظهر، عانى منها لمدة عشر سنوات.

استقبلت المدينة الطبية حالة المريض، وبعد إجراء كامل الفحوصات والتحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، تَبَيّن وجود تشوه وريدي كبير في منطقة عضلات الظهر المجاورة للفقرات، وبعد عرضه على أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية والتي تَعَذّر معها إجراء تدخل جراحي؛ تم تحويله على الفور إلى عيادة الأشعة التداخلية للتقييم والفحص والاستشارة.

اجتمع الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية، وتقرر علاج المريض باستخدام تقنية التبريد (cryoablation) بقيادة الدكتورة نهى غزيز، والدكتور أحمد السخاوي، وفريق مميز من التخدير بقيادة د.إبراهيم محمد، ود.سيدة نور، والتمريض، وأخصائيي الأشعة؛ حيث إن التقنيات المعتادة والتي تشمل حقن المواد المصلبة الأخرى قد تؤدي إلى مضاعفات كبيرة في مثل هذه الحالات.

وبعد التدخل بتقنية التبريد؛ تكلل الإجراء التداخلي -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تم متابعة المريض لفترات امتدت لستة أشهر؛ حيث أظهرت الحالة استجابة كبيرة عقب الإجراء الطبي الذي يُعد استخدامه الأول من نوعه في مثل هذه التشوهات الوريدية على مستوى المملكة.

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لأول مرة بالمملكة.. "التبريد" يُنهي معاناة عشريني بمكة مع تشوهات وريدية بالظهر
سبق

أنهى فريق طبي متكامل من الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، معاناة شاب في العقد الثاني من العمر من آلام شديدة في منطقة الظهر، عانى منها لمدة عشر سنوات.

استقبلت المدينة الطبية حالة المريض، وبعد إجراء كامل الفحوصات والتحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، تَبَيّن وجود تشوه وريدي كبير في منطقة عضلات الظهر المجاورة للفقرات، وبعد عرضه على أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية والتي تَعَذّر معها إجراء تدخل جراحي؛ تم تحويله على الفور إلى عيادة الأشعة التداخلية للتقييم والفحص والاستشارة.

اجتمع الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية، وتقرر علاج المريض باستخدام تقنية التبريد (cryoablation) بقيادة الدكتورة نهى غزيز، والدكتور أحمد السخاوي، وفريق مميز من التخدير بقيادة د.إبراهيم محمد، ود.سيدة نور، والتمريض، وأخصائيي الأشعة؛ حيث إن التقنيات المعتادة والتي تشمل حقن المواد المصلبة الأخرى قد تؤدي إلى مضاعفات كبيرة في مثل هذه الحالات.

وبعد التدخل بتقنية التبريد؛ تكلل الإجراء التداخلي -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تم متابعة المريض لفترات امتدت لستة أشهر؛ حيث أظهرت الحالة استجابة كبيرة عقب الإجراء الطبي الذي يُعد استخدامه الأول من نوعه في مثل هذه التشوهات الوريدية على مستوى المملكة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
12:03 PM

لأول مرة بالمملكة.. "التبريد" يُنهي معاناة عشريني بمكة مع تشوهات وريدية بالظهر

معاناة استمرت 10 أعوام انتهت بتدخل فريق متكامل بالمدينة الطبية.. استجابة كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أنهى فريق طبي متكامل من الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، معاناة شاب في العقد الثاني من العمر من آلام شديدة في منطقة الظهر، عانى منها لمدة عشر سنوات.

استقبلت المدينة الطبية حالة المريض، وبعد إجراء كامل الفحوصات والتحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، تَبَيّن وجود تشوه وريدي كبير في منطقة عضلات الظهر المجاورة للفقرات، وبعد عرضه على أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية والتي تَعَذّر معها إجراء تدخل جراحي؛ تم تحويله على الفور إلى عيادة الأشعة التداخلية للتقييم والفحص والاستشارة.

اجتمع الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية، وتقرر علاج المريض باستخدام تقنية التبريد (cryoablation) بقيادة الدكتورة نهى غزيز، والدكتور أحمد السخاوي، وفريق مميز من التخدير بقيادة د.إبراهيم محمد، ود.سيدة نور، والتمريض، وأخصائيي الأشعة؛ حيث إن التقنيات المعتادة والتي تشمل حقن المواد المصلبة الأخرى قد تؤدي إلى مضاعفات كبيرة في مثل هذه الحالات.

وبعد التدخل بتقنية التبريد؛ تكلل الإجراء التداخلي -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تم متابعة المريض لفترات امتدت لستة أشهر؛ حيث أظهرت الحالة استجابة كبيرة عقب الإجراء الطبي الذي يُعد استخدامه الأول من نوعه في مثل هذه التشوهات الوريدية على مستوى المملكة.

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