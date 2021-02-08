كورونا في 6 دول.. الوفيات الجديدة: 522 حالة بالبرازيل و84 بالهند و52 بتونس

الإصابات الإضافية: 534 بمصر و289 بكوريا الجنوبية و14 في الصين

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأحد، تسجيل 26845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و522 وفاة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن تسعة ملايين و524640 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231534 في ثالث أسوأ تفشٍّ للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند وثاني أكثر حالات وفاة.

الهند

سجلت الهند 11 ألفًا و831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و838 ألفًا و194 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 84 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفًا و80 شخصًا.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7214؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 217086.

وكانت الوزارة قد أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و1064 إصابة بالفيروس.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 47 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 169640 حالةً من ضمنهم 132375 حالة تم شفاؤها، و9651 حالة وفاة.

كوريا الجنوبي

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81 ألفًا و185 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1474 وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من فبراير.

وأضافت اللجنة في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 89706 حالات؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.