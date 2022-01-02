بالصور.. جنوب أفريقيا تستيقظ على احتراق برلمانها

ظهور تشققات في جدران المبنى

ارتفعت ألسنة اللهب من سطح مقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون، اليوم (الأحد).

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة، أن سطح البرلمان اشتعل والمبنى يحترق أيضًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى.

واندلع الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن، والذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، في وقت مبكر من اليوم.

وشوهد عمود من الدخان يتصاعد من مسافة تبعد كيلومترات، لكن السلطات ذكرت بعد عدة ساعات أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الوضع.

وبعد عدة ساعات من بدء الحريق في العاصمة التشريعية كيب تاون، كان دخان كثيف ما زال يتصاعد من أحد المباني العديدة التي يتكون منها مجمع البرلمان.