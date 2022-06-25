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ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين في اليابان

الزيارة الأولى منذ توليه ولاية العهد.. سيئول تنتظر "سيد كل شيء" لتعزيز العلاقات مع السعودية

مراقبون: ملف الرؤية يشغل اهتمام الكوريين ويتوقع أن يكون على طاولة الحوار المشترك

تعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية التي أعلنت هذه الليلة، هي الأولى له منذ توليه ولاية العهد وتعتبر هذه الزيارة نقلةً نوعية في العلاقات ما بين البلدين.

وزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية واحدة من الزيارات الهامة التي يقوم بها للعديد من الدول الغربية والآسيوية، وذلك نظراً لما يحمله من ملفات هامة اقتصادياً وتزيد في المنافع ما بين البلدين بما يعزز العلاقات المشتركة، وقد تزيد من حصص الشراكة نظراً لاعتبار السعودية أكبر مصدر نفط إلى سيئول.

ووفقاً لما يراه مراقبون، فإن زيارة ولي العهد ستكون ذات تأثير إيجابي كبير على العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن ملف الرؤية السعودية يشغل حيزاً من اهتمامات الكوريين متوقعين أن يكون على الطاولة بشكل كبير.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن الأمير محمد بن سلمان سيزور سيئول قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضافت: "يرغب في تزويد المملكة بالمزيد من الوسائل العسكرية التكنولوجية المتطورة، عندما يفكر في استيراد أسلحة أجنبية".

وتابعت: "رغبة ولي العهد في التعرف على التقنيات العسكرية، هي السبب في أنه يريد زيارة الوكالة الدفاعية الكورية، بدلاً من مجرد زيارة قاعة معارض الأسلحة".

ووصف الإعلام الكوري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"سيد كل شيء" وذلك ضمن ترتيبات واحتفاء كبير في مختلف وسائل الإعلام وكذلك عبر اللافتات الكبيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزيارة الأولى منذ توليه ولاية العهد.. سيئول تنتظر "سيد كل شيء" لتعزيز العلاقات مع السعودية
سبق

تعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية التي أعلنت هذه الليلة، هي الأولى له منذ توليه ولاية العهد وتعتبر هذه الزيارة نقلةً نوعية في العلاقات ما بين البلدين.

وزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية واحدة من الزيارات الهامة التي يقوم بها للعديد من الدول الغربية والآسيوية، وذلك نظراً لما يحمله من ملفات هامة اقتصادياً وتزيد في المنافع ما بين البلدين بما يعزز العلاقات المشتركة، وقد تزيد من حصص الشراكة نظراً لاعتبار السعودية أكبر مصدر نفط إلى سيئول.

ووفقاً لما يراه مراقبون، فإن زيارة ولي العهد ستكون ذات تأثير إيجابي كبير على العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن ملف الرؤية السعودية يشغل حيزاً من اهتمامات الكوريين متوقعين أن يكون على الطاولة بشكل كبير.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن الأمير محمد بن سلمان سيزور سيئول قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضافت: "يرغب في تزويد المملكة بالمزيد من الوسائل العسكرية التكنولوجية المتطورة، عندما يفكر في استيراد أسلحة أجنبية".

وتابعت: "رغبة ولي العهد في التعرف على التقنيات العسكرية، هي السبب في أنه يريد زيارة الوكالة الدفاعية الكورية، بدلاً من مجرد زيارة قاعة معارض الأسلحة".

ووصف الإعلام الكوري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"سيد كل شيء" وذلك ضمن ترتيبات واحتفاء كبير في مختلف وسائل الإعلام وكذلك عبر اللافتات الكبيرة.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:54 PM

الزيارة الأولى منذ توليه ولاية العهد.. سيئول تنتظر "سيد كل شيء" لتعزيز العلاقات مع السعودية

مراقبون: ملف الرؤية يشغل اهتمام الكوريين ويتوقع أن يكون على طاولة الحوار المشترك

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
1,435

تعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية التي أعلنت هذه الليلة، هي الأولى له منذ توليه ولاية العهد وتعتبر هذه الزيارة نقلةً نوعية في العلاقات ما بين البلدين.

وزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية واحدة من الزيارات الهامة التي يقوم بها للعديد من الدول الغربية والآسيوية، وذلك نظراً لما يحمله من ملفات هامة اقتصادياً وتزيد في المنافع ما بين البلدين بما يعزز العلاقات المشتركة، وقد تزيد من حصص الشراكة نظراً لاعتبار السعودية أكبر مصدر نفط إلى سيئول.

ووفقاً لما يراه مراقبون، فإن زيارة ولي العهد ستكون ذات تأثير إيجابي كبير على العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن ملف الرؤية السعودية يشغل حيزاً من اهتمامات الكوريين متوقعين أن يكون على الطاولة بشكل كبير.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن الأمير محمد بن سلمان سيزور سيئول قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضافت: "يرغب في تزويد المملكة بالمزيد من الوسائل العسكرية التكنولوجية المتطورة، عندما يفكر في استيراد أسلحة أجنبية".

وتابعت: "رغبة ولي العهد في التعرف على التقنيات العسكرية، هي السبب في أنه يريد زيارة الوكالة الدفاعية الكورية، بدلاً من مجرد زيارة قاعة معارض الأسلحة".

ووصف الإعلام الكوري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"سيد كل شيء" وذلك ضمن ترتيبات واحتفاء كبير في مختلف وسائل الإعلام وكذلك عبر اللافتات الكبيرة.

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