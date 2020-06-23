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مرشح المعارضة يكتسح انتخابات إسطنبول.. و"بن علي" يعترف بهزيمته

حزب الشعب الجمهوري يحتفل بالانتصار

اكتسح مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول.
وأعلن "بن علي يلدريم" في مؤتمر صحفي عقده بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات فوز "أوغلو" وهنأه بنتيجة الانتخابات.
وبدأت تجمعات أنصار حزب الشعب الجمهوري استعداداً لخطاب النصر الذي سيلقيه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مرشح المعارضة يكتسح انتخابات إسطنبول.. و"بن علي" يعترف بهزيمته
سبق

اكتسح مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول.
وأعلن "بن علي يلدريم" في مؤتمر صحفي عقده بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات فوز "أوغلو" وهنأه بنتيجة الانتخابات.
وبدأت تجمعات أنصار حزب الشعب الجمهوري استعداداً لخطاب النصر الذي سيلقيه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
07:31 PM

مرشح المعارضة يكتسح انتخابات إسطنبول.. و"بن علي" يعترف بهزيمته

حزب الشعب الجمهوري يحتفل بالانتصار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتسح مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول.
وأعلن "بن علي يلدريم" في مؤتمر صحفي عقده بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات فوز "أوغلو" وهنأه بنتيجة الانتخابات.
وبدأت تجمعات أنصار حزب الشعب الجمهوري استعداداً لخطاب النصر الذي سيلقيه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

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200 مليون

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