مرشح المعارضة يكتسح انتخابات إسطنبول.. و"بن علي" يعترف بهزيمته

حزب الشعب الجمهوري يحتفل بالانتصار

اكتسح مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، في انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول.

وأعلن "بن علي يلدريم" في مؤتمر صحفي عقده بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات فوز "أوغلو" وهنأه بنتيجة الانتخابات.

وبدأت تجمعات أنصار حزب الشعب الجمهوري استعداداً لخطاب النصر الذي سيلقيه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.