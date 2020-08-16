النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

"دي بروين" يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

للمرة الأولى في مسيرته.. ورغم خسارة "السيتي" اللقب

منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة لاعب العام في البريمرليج، بعد تفوقه على جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في الترتيب النهائي.

وأكد الحساب الرسمي للرابطة عبر "تويتر"، الأحد، فوز دي بروين بجائزة لاعب العام للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي لبطولة الدوري هذا الموسم.

وتنافس دي بروين على الجائزة مع ثلاثي ليفربول: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، بالإضافة إلى داني إنجز، ونيك بوب، وجيمي فاردي.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البلجيكي كيفين دي بروين

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"دي بروين" يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سبق

منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة لاعب العام في البريمرليج، بعد تفوقه على جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في الترتيب النهائي.

وأكد الحساب الرسمي للرابطة عبر "تويتر"، الأحد، فوز دي بروين بجائزة لاعب العام للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي لبطولة الدوري هذا الموسم.

وتنافس دي بروين على الجائزة مع ثلاثي ليفربول: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، بالإضافة إلى داني إنجز، ونيك بوب، وجيمي فاردي.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:34 PM

"دي بروين" يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

للمرة الأولى في مسيرته.. ورغم خسارة "السيتي" اللقب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
356

منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة لاعب العام في البريمرليج، بعد تفوقه على جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في الترتيب النهائي.

وأكد الحساب الرسمي للرابطة عبر "تويتر"، الأحد، فوز دي بروين بجائزة لاعب العام للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي لبطولة الدوري هذا الموسم.

وتنافس دي بروين على الجائزة مع ثلاثي ليفربول: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، بالإضافة إلى داني إنجز، ونيك بوب، وجيمي فاردي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة