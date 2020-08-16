"دي بروين" يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
للمرة الأولى في مسيرته.. ورغم خسارة "السيتي" اللقب
منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة لاعب العام في البريمرليج، بعد تفوقه على جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في الترتيب النهائي.
وأكد الحساب الرسمي للرابطة عبر "تويتر"، الأحد، فوز دي بروين بجائزة لاعب العام للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي لبطولة الدوري هذا الموسم.
وتنافس دي بروين على الجائزة مع ثلاثي ليفربول: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، بالإضافة إلى داني إنجز، ونيك بوب، وجيمي فاردي.
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز
البلجيكي كيفين دي بروين
"دي بروين" يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-16
منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة لاعب العام في البريمرليج، بعد تفوقه على جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في الترتيب النهائي.
وأكد الحساب الرسمي للرابطة عبر "تويتر"، الأحد، فوز دي بروين بجائزة لاعب العام للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي لبطولة الدوري هذا الموسم.
وتنافس دي بروين على الجائزة مع ثلاثي ليفربول: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، بالإضافة إلى داني إنجز، ونيك بوب، وجيمي فاردي.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
04:34 PM
"دي بروين" يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
للمرة الأولى في مسيرته.. ورغم خسارة "السيتي" اللقب
منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة لاعب العام في البريمرليج، بعد تفوقه على جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في الترتيب النهائي.
وأكد الحساب الرسمي للرابطة عبر "تويتر"، الأحد، فوز دي بروين بجائزة لاعب العام للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي لبطولة الدوري هذا الموسم.
وتنافس دي بروين على الجائزة مع ثلاثي ليفربول: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، بالإضافة إلى داني إنجز، ونيك بوب، وجيمي فاردي.