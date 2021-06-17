"إنفاذ" يعلن عن إقامة مزاد بوابة الحرمين.. فرص استثمارية من الأراضي الخام والمساحات 800 ألف

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن إقامة "مزاد بوابة الحرمين" الذي يستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية من الأراضي الخام بمساحات تقارب 800 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة.

وسيعرض المزاد عدة عقارات من الأرضي الخام، للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال؛ خاصة وأنها ذات مواقع متميزة وفي منطقة قائمة في شمال جدة، مجاورةً لحي الريان، وبالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وبالقرب من الطرق الرئيسية، وهي طريق الحرمين، طريق المدينة المنورة.

ويشرف على المزاد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، الذي يختص بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.