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نائب أمير الشرقية: جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية الجميع

استقبل أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي عقب تدشين حملة إزالة الأنقاض

تصوير: عبدالعزيز الدوسري :استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) أمين المنطقة المهندس فهد الجبير ورئيس المجلس البلدي للأمانة عبدالهادي الشمري بعد تدشين أمير المنطقة لحملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، والتي تستمر لمدة أسبوعين، ضمن برامج المجلس البلدي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد الأمير أحمد بن فهد على ضرورة الحرص على مخالفة كافة الأفراد والجهات التي تقوم برمي الأنقاض والمخالفات في الأماكن العامة، مؤكداً أن جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية يشترك فيها كافة الجهات والمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وبين أن مثل هذه الحملات تهدف إلى معالجة أخطاء ارتكبها البعض وأنها تعطي إشارة لضرورة أن يساهم المجتمع بكافة مكوناته في إزالة التشوهات البصرية في المنطقة والمحافظة على النظافة العامة كونها سلوكًا يحث عليه ديننا الحنيف.

من جهته شكر أمين المنطقة الشرقية، نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد على التوجيهات السديدة فيما أكد رئيس المجلس البلدي أن الحملة ستنطلق من ضاحية الملك فهد لتشمل بعدها كافة الأحياء بحاضرة الدمام.

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الشرقية: جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية الجميع
سبق

تصوير: عبدالعزيز الدوسري :استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) أمين المنطقة المهندس فهد الجبير ورئيس المجلس البلدي للأمانة عبدالهادي الشمري بعد تدشين أمير المنطقة لحملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، والتي تستمر لمدة أسبوعين، ضمن برامج المجلس البلدي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد الأمير أحمد بن فهد على ضرورة الحرص على مخالفة كافة الأفراد والجهات التي تقوم برمي الأنقاض والمخالفات في الأماكن العامة، مؤكداً أن جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية يشترك فيها كافة الجهات والمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وبين أن مثل هذه الحملات تهدف إلى معالجة أخطاء ارتكبها البعض وأنها تعطي إشارة لضرورة أن يساهم المجتمع بكافة مكوناته في إزالة التشوهات البصرية في المنطقة والمحافظة على النظافة العامة كونها سلوكًا يحث عليه ديننا الحنيف.

من جهته شكر أمين المنطقة الشرقية، نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد على التوجيهات السديدة فيما أكد رئيس المجلس البلدي أن الحملة ستنطلق من ضاحية الملك فهد لتشمل بعدها كافة الأحياء بحاضرة الدمام.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
03:30 PM

نائب أمير الشرقية: جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية الجميع

استقبل أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي عقب تدشين حملة إزالة الأنقاض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير: عبدالعزيز الدوسري :استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) أمين المنطقة المهندس فهد الجبير ورئيس المجلس البلدي للأمانة عبدالهادي الشمري بعد تدشين أمير المنطقة لحملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، والتي تستمر لمدة أسبوعين، ضمن برامج المجلس البلدي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد الأمير أحمد بن فهد على ضرورة الحرص على مخالفة كافة الأفراد والجهات التي تقوم برمي الأنقاض والمخالفات في الأماكن العامة، مؤكداً أن جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية يشترك فيها كافة الجهات والمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وبين أن مثل هذه الحملات تهدف إلى معالجة أخطاء ارتكبها البعض وأنها تعطي إشارة لضرورة أن يساهم المجتمع بكافة مكوناته في إزالة التشوهات البصرية في المنطقة والمحافظة على النظافة العامة كونها سلوكًا يحث عليه ديننا الحنيف.

من جهته شكر أمين المنطقة الشرقية، نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد على التوجيهات السديدة فيما أكد رئيس المجلس البلدي أن الحملة ستنطلق من ضاحية الملك فهد لتشمل بعدها كافة الأحياء بحاضرة الدمام.

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