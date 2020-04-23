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توفيق الربيعة يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك.. ويثمن تضحيات أبطال الصحة

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم كافة منسوبي القطاعات الصحية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والجميع يرفل في أمن ورخاء واستقرار وأن يجعلنا من صوامه وقوامه.

وأعرب في هذه المناسبة عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما يحظى به القطاع الصحي من دعم سخي وما تم تخصيصه من مبالغ إضافية للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها كافة قطاعات الدولة بدعم واهتمام ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز هذه الأزمة، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع فيروس كورونا.

وثمّن تضحيات أبطال الصحة موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن ومواطنيه من وباء فيروس كورونا.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيروس كورونا الجديد وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توفيق الربيعة يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك.. ويثمن تضحيات أبطال الصحة
سبق

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم كافة منسوبي القطاعات الصحية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والجميع يرفل في أمن ورخاء واستقرار وأن يجعلنا من صوامه وقوامه.

وأعرب في هذه المناسبة عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما يحظى به القطاع الصحي من دعم سخي وما تم تخصيصه من مبالغ إضافية للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها كافة قطاعات الدولة بدعم واهتمام ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز هذه الأزمة، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع فيروس كورونا.

وثمّن تضحيات أبطال الصحة موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن ومواطنيه من وباء فيروس كورونا.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:05 PM

توفيق الربيعة يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك.. ويثمن تضحيات أبطال الصحة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
6,428

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم كافة منسوبي القطاعات الصحية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والجميع يرفل في أمن ورخاء واستقرار وأن يجعلنا من صوامه وقوامه.

وأعرب في هذه المناسبة عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما يحظى به القطاع الصحي من دعم سخي وما تم تخصيصه من مبالغ إضافية للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها كافة قطاعات الدولة بدعم واهتمام ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز هذه الأزمة، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة وكان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع فيروس كورونا.

وثمّن تضحيات أبطال الصحة موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأول لحماية هذا الوطن ومواطنيه من وباء فيروس كورونا.

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