النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تستقبل طلبات توظيف في مجالي التحقق وتقويم المطابقة

بداية من اليوم والتفاصيل وآلية التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، استقبال طلبات الحصول على التعيين في مجالي التحقق وتقويم المطابقة والمختبرات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة قد أشارت عبر حسابها على "تويتر": تضمن هذه الخدمة تعيين مكاتب التحقق والمطابقة والمختبرات الخاصة لمزاولة الأنشطة التي ترغب الهيئة في تعيينها؛ بناءً على الأنظمة والقوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتعرف على آلية التقدم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تستقبل طلبات توظيف في مجالي التحقق وتقويم المطابقة
سبق

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، استقبال طلبات الحصول على التعيين في مجالي التحقق وتقويم المطابقة والمختبرات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة قد أشارت عبر حسابها على "تويتر": تضمن هذه الخدمة تعيين مكاتب التحقق والمطابقة والمختبرات الخاصة لمزاولة الأنشطة التي ترغب الهيئة في تعيينها؛ بناءً على الأنظمة والقوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتعرف على آلية التقدم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:33 AM

"الغذاء والدواء" تستقبل طلبات توظيف في مجالي التحقق وتقويم المطابقة

بداية من اليوم والتفاصيل وآلية التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
828

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، استقبال طلبات الحصول على التعيين في مجالي التحقق وتقويم المطابقة والمختبرات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة قد أشارت عبر حسابها على "تويتر": تضمن هذه الخدمة تعيين مكاتب التحقق والمطابقة والمختبرات الخاصة لمزاولة الأنشطة التي ترغب الهيئة في تعيينها؛ بناءً على الأنظمة والقوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتعرف على آلية التقدم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,354
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,349
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,378
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,975

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة