بقرار من مدرب الفريق.. "نيوكاسل يونايتد" يطير إلى السعودية

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، اليوم الجمعة: إن فريقه سيطير إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة عقب مواجهة ليدز يونايتد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبلغ هاو الصحفيين قبل زيارة ليدز، السبت: "أعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى، وسيتم الاعتناء باللاعبين، نفعل هذا من أجل مصلحة اللاعبين والمجموعة وسط قتالنا للبقاء بالدوري الممتاز، أنا مطمئن بشأن سفر اللاعبين، وأعتقد أنه يستحق العناء، وبخصوص كوفيد-19 ستكون الإجراءات محكمة".