لأول مرة.. تتساوى جوازات السفر في العالم "الأفغاني مثل الياباني" هنا التفاصيل

اليابانيون يدخلون إلى 191 دولة

بقرار الاتحاد الأوروبي، فرض حظر على دخول المسافرين من العالم إلى أوروبا؛ وهو ما يعني منع السفر إلى 30 دولة كانت تستقبل أكثر من 75% من سياح العالم؛ في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.. وبهذا الإجراء علقت أغلب دول العالم استقبال المسافرين من الخارج، ولن يُسمح لأي جنسية بالدخول إلى دولة أخرى في فترة الحظر؛ مما يمنح مؤشر "هينلي" العالمي الذي يقيم جوازات السفر، أن يعطي علامة التساوي بين 170 جواز سفر مسجلين لديه، لأول مرة منذ إنشائه وحتى اللحظة.

وكان المؤشر قد أعلن في يناير 2020 أن جواز السفر الياباني يحتل صدارة العالم؛ لأنه يدخل إلى 191 دولة حول العالم دون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول، وكان الفرق بين عدد الوجهات التي يستطيع حامل جواز السفر الياباني الدخول إليها، وأضعف جواز سفر في العالم (أي أفغانستان)، هو 165 وجهة؛ إذ يستطيع حاملو الجواز الأفغاني دخول 26 دولة فقط دون تأشيرة أو بتأشيرة لدى الوصول.

والآن وبعد تفشي فيروس "كورونا 19"، حدث التساوي بين الجوازين، وأصبح العالم مغلقًا أمام أغلب جوازات السفر سواء بتأشيرة دخول أو بدون.